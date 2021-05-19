ERROR自肥企画︱Mike導整強化版「死亡行星」　肥仔試完肚腩瘀晒

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-19 20:45

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》由ERROR和「無制限OT編集団」再度合作拍攝，大受觀眾歡迎。當中的懲罰招數「死亡行星」不時出現，令到ERROR四子都怕怕。日前阿Dee（何啟華）在IG上載拍節目時的花絮相，他表示如果超過10萬個like，就會post他版本的《ERROR自肥企画》主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》。最後他「呃like」成功，而Mike導（劉諾衡）為祝賀他有10萬like，炮製了攻擊力特強、強化版的「死亡行星」，「行星」「碰」一聲彈至阿Dee腹部，他大呼︰「咁實淨嘅？！」之後阿Dee向鏡頭展示他的「傷勢」，腹部紅了，他更痛到爆粗。

《ERROR自肥企画》掀起追看熱潮。（IG@error.weare）

阿Dee的醜樣相成功為他呃到超過10萬個like。（IG@deegor_hkwa）

不過原來還有下集，肥仔（梁業）在IG貼出片段，片中Mike導表示有位藝人經過想試，原來是肥仔，他笑阿Dee只是交戲，所以要親身試試，肥仔說︰「Dee哥，我同你講，你話痛啊嘛，你垃圾！我一定冇事！」Mike導一放手，「行星」射中肥仔的腹部，肥仔應聲倒地。之後他檢查一下，整個肚腩都紅了，更有一部分瘀了，果然威力強勁！

點擊下圖分別看阿Dee和肥仔的「死亡行星」片段截圖︰

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同場加映193新歌《睡到三點》兩個靚女KOL圖輯︰