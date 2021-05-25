逆天奇案｜康華醉酒慘遭侵犯　被錫頸摸大髀感尷尬：怕整親對方

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-25 21:35

TVB劇集《逆天奇案》單元故事「神秘組織洗腦案」劇情講到Benson大師（鄭子誠飾）指使四位導師到鬧市散播毒劑，當中Sally（康華飾）去到蘭桂坊其中一棟舊樓天台，揚言要「大榮耀日降臨」，期間她回憶起自己曾因飲醉酒被人侵犯，對方將她帶入殘廁後就對她上下其手，又錫頸又摸大髀，令Sally大受刺激！

Sally（康華飾）去到蘭桂坊其中一棟舊樓天台，揚言要「大榮耀日降臨」。（YouTube影片截圖）

康華在接受《香港01》訪問時坦言拍攝這場戲大感尷尬：「係第一次拍時裝嘅強暴戲份，會有好大壓力，怕會郁動時整親對方，同時我哋拍嘅時候又喺深水埗一個公共殘廁拍攝，地方很細，工作人員冇法入齊晒入面拍，所以都要分段拍。同阿Joe（游莨維）都係第一次合作，大家唔係好熟識，一開始會尷尬同擔心，點知大家好快做到導演要求，好快拍完，身體接觸有啲都係鏡頭遷就，大家開工前都有溝通，所以身體接觸只拍咗一個Take。」

康華表示同阿Joe（游莨維）在開工前都有溝通好。（YouTube影片截圖）

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康華自加入TVB以來參演過的劇集多不勝數，但可惜一直未受公司力捧，她在參演的第一部劇集《笑看風雲》中飾演情婦彭虹，自此她在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，更因而有TVB「御用情婦」的稱號，不過康華就表示希望轉型：「以後就唔會再接一啲反派角色啦，要嘗試下其他角色，反派觀眾睇得都悶啦，想畀觀眾睇到真正嘅自己。」

重溫康華過往作品：

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演過無數奸角的康華，逐漸成為反派的代名詞，雖然她演繹的角色都是很有性格的人，看似風情萬種，但由於這些角色太過深入民心，令男士們誤以為現實中的她同樣妖艷又霸氣，不過私底下的她反而有點沉悶，令戀情無疾而終。曾有報道指康華過往有兩次分手的原因都是男方家人看不起她，令她覺得不受尊重，繼而決定分開。康華決定不再演反派，相信或多或少都是希望擺脫多年來「邪花」的形象，但她就表示不會特別抗拒接拍大膽性感戲，相當敬業：「其實《法證》嗰場難度大啲，我個人就好睇劇情有冇咁嘅需要啦。」

在劇集《法證先鋒IV》中康華趁鄭子誠飲醉酒時誘惑對方，兩人發生關係，她更因而懷孕，大露背畫面非常大膽。（劇照）