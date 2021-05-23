逆天奇案．短評｜洪卓立楊明演出有驚喜　感情戲快過搭火箭太夾硬

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-23 08:30

由陳展鵬、林夏薇、黃智賢、馮盈盈等主演的TVB劇集《逆天奇案》暫時播出一半，劇集以單元劇的方式組合而成，不少觀眾都大讚劇情緊湊，當中提及的案件亦追看性十足，但第三周的三單案件似乎有點倉促，而且與主線「殺虎案」沒有關聯，相比起初期失色不少。

黑眼圈同眼袋好勁，但其實只是配合劇情需要。（YouTube影片截圖）

洪卓立楊明演出有驚喜

在單元故事「預謀誤殺案」中飾演彭國忠的洪卓立，以宅男造型登場，不但面腫腫，更黑眼圈及眼袋盡現，令不少粉絲大跌眼鏡，紛紛感嘆他憔悴了不少。但其實洪卓立今次是為角色而犧牲，劇情講到他因為曾被校園欺凌而長期失眠，所以他所謂的殘樣只是配合劇情需要。無論是演繹彭國忠驚青的一面，還是殺人時兇狠的一面，洪卓立都演得不錯，尤其是最後被揭發眼紅紅的一幕更是表情到位！而飾演「臥底失蹤案」主角皓少的楊明，亦演活了這個臥底角色，相比起正直的警察，楊明今次的演出更有驚喜，既有古惑仔的感覺，又成功表達出作為臥底的掙扎及無奈。

洪卓立這場戲演得幾好。（YouTube影片截圖）

楊明今次演古惑仔臥底。（影片截圖）

大膽討論社會關注話題

「預謀誤殺案」以校園欺凌為主題，彭國忠（洪卓立飾）因為曾被欺凌而懷恨在心，最終殺害三位中學同學。當中校方雖然早知阿忠被欺凌，但並無嚴正對待，選擇息事寧人，變相縱容了三位同學變本加厲，最終導致悲劇發生。其實現實中亦有不少校園欺凌事件，而劇中阿忠的故事成功引來不少人反思。此外，Hazel（蔣祖曼飾）前男友James（朱健鈞飾）開記者會承認自己是一位愛滋病病毒帶菌者，並成立慈善基金，希望消除大家對愛滋病患者的歧視，這也帶出了正面訊息。

James（朱健鈞飾）開記者會承認自己是一位愛滋病病毒帶菌者，並成立慈善基金，希望消除大家對愛滋病患者的歧視。（YouTube影片截圖）

「人生改造課程」真係好洗腦。（YouTube影片截圖）

而由第15集開始的「神秘組織洗腦案」主要圍繞着「人生改造課程」，但所謂的改造其實是洗腦層壓式推銷，不少網民及報道都曾爆料這類課程涉及洗腦及催眠等不良手法，更有學員在參加課程後患上精神疾病。在2019年劇集《她她她的少女時代》中，失婚的迎風（田蕊妮飾）在一次同學聚餐時重遇舊同學Leonardo（袁文傑飾），原來他是一名人生導師，他更鼓勵迎風參加人生課程。

2019年劇集《她她她的少女時代》中都有出現過人生課程。（電視截圖）

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單元故事趕收尾太心急

本周的兩個單元故事「預謀誤殺案」及「臥底失蹤案」都只有短短兩集就收尾，當中「預謀誤殺案」以彭國忠認罪而結束，但其實並沒有交代他的心路歷程，譬如他經歷校園欺凌後點樣過？又由幾時開始決定報仇？而妹頭（趙璧渝飾）同Rocky（陳偉洪飾）的感情發展更是迅速，突然之間認愛，但又突然分手，之後妹頭開始到楓林學院上「人生改造課程」，所以這段戀情完全是為了引出「神秘組織洗腦案」，不過這個鋪排就不夠自然，似乎太過夾硬，令整部劇集的節奏大打折扣。

妹頭（趙璧渝飾）同Rocky（陳偉洪飾）突然之間認愛，但轉頭就分手，原來係為了引出「神秘組織洗腦案」。（YouTube影片截圖）

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