吳亦凡被傳包場同00後女網紅睇戲　女方曾是選美冠軍！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-28 15:00

吳亦凡（Kris）自從2014年回國發展後人氣有增無減，更影視歌多棲發展，事業風生水起，加之他五官立體，身形高大，相當受女生歡迎。

吳亦凡相當受女生歡迎。（微博@Mr_凡先生）

今日（28日），有網友曝光疑似吳亦凡包場同女生看電影的照片與CCTV畫面，男方頭戴cap帽，身穿白色Tee同黃色格仔褲，女生也是一身休閒打扮，不過兩人並未有親密接觸，只是各行各路。

不久，女方被網友迅速起底，有指是一位名叫「小怡同學」的網紅，在抖音非常受歡迎，微博還出現過吳亦凡的同款項鏈。而在吳亦凡之前，這位小怡同學曾在2019年同選秀出道19歲男演員任世豪傳過緋聞，當時更有親密接吻短片流出。

「小怡同學」本名陳紫怡，出生於2003年，6歲半開始學體操，是體操運動員，後簽約模特兒，身高170+，曾在2017年獲得第九屆「美少女」中國影視模特大賽冠軍，被評為中國最美少女。

陳紫怡曾在16歲時參加選美，當時身高已經167cm。（網絡圖片）

然而，且不論被曝光的是誰，但照片是由戲院放映室拍攝，且CCTV畫面也是戲院內部才能看到，因此很多網友都質疑這樣私自偷拍，並在網絡廣泛傳播的行為已經侵犯隱私權，令人細思極恐，紛紛呼籲嚴查該戲院。

網友紛紛質疑戲院行為已違法。（微博截圖）

點擊下圖睇「小怡同學」靚相：