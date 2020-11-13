吳亦凡鹿晗時尚活動造型相繼失手　土味濃不敵新晉流量蔡徐坤！

內地男星鹿晗自從2014年歸國後人氣一直居高不下，甚至成為流量時代的開創者。不過娛樂圈更迭之快，尤其在他沒有什麼作品的情況下，難免被後起之秀的風頭蓋過。

昨日（12日）鹿晗出席GUCCI時尚活動，身穿品牌2021度假系列綠色印花西裝套裝，配上一頭橙紅髮色，想不到向來以花美男著稱的他，駕馭起這套裝束竟透出一陣MK味，實在有些土氣。在今年9月，GUCCI宣布鹿晗任全球代言人，亦是亞洲第一位擁有此殊榮的明星。

其實全綠色已經夠搶眼，實在無必要配一頭橙紅色頭髮。（微博@GUCCI）

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無獨有偶，前不久身為Louis Vuitton代言人的吳亦凡出席品牌活動時也被嘲MK，當日他同樣身穿LV 2021男裝度假系列印花套裝，頸同手都戴著較粗的坦克鏈，土豪感十足。

吳亦凡8月出席LV活動的造型......（微博@Mr_吳亦凡工作室）

對於鹿晗同吳亦凡的造型失手，有網友找出同是奢侈品Prada代言人蔡徐坤出席活動的照片，比起兩位前輩，他的style要簡單fashion很多，黑色襯衫同西褲，搭配深灰色西裝褸，簡約又不失個性。且今年三人都曾擔任選秀節目的導師，蔡徐坤的才華比起吳亦凡同鹿晗毫不輸蝕，無論跳舞抑或詞曲創作都不錯。