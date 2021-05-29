十萬噸情緣︱郵輪戲連環不幸事件？　兩女演員出埠後付出沉重代價

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-29 00:00

無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播，飾演大奸角「劉華」的歐錦棠日前便在社交網站自爆拍攝郵輪外景慘過死，更直指人生唯一一次想自殺便是當時，但原來這個並非個別例子，不少有份參演劇集的藝人也曾經呻過上大船拍劇出晒事。

十萬噸情緣︱歐錦棠自爆當年拍到萌輕生念頭：個個以為上郵輪好歎

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《十萬噸情緣》一眾演員於2003年播出的娛樂資訊節目《K-100》便分享過拍攝點滴，其中滕麗名和楊婉儀便直指自己拍劇「辛苦」，楊婉儀說：「最辛苦嘅地方就係有太多太多美食，因為我停唔到口，我冇辦法忍住唔食，我一食就會食好多好多嘢，返到香港上岸時我就要節食。」滕麗名亦有同樣「煩惱」，她說：「因為郵輪上嘅嘢太好食，我肥咗十幾磅，返到香港之後我減得好辛苦。」兩位女演員齊齊付出「沉重」代價。

點擊下圖觀看一班女演員點講：

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另外，張家輝亦有分享過拍攝時有幾疏肝，他直言最享受的地方是可以四圍睇靚景：「我最享受嘅就係……因為成個旅程係從香港出發，然後去咗日本，日本嗰程我冇去，日本之後係去夏威夷，夏威夷之後再去咗一個，夏威夷旁邊一個小島，叫貓兒島（Ｍaui，又名茂宜島），嗰個小島好靚，而且風土人情各樣都好正，我好享受、好舒服。」