迪麗熱巴熱衷捂心口被指扭捏做作　網友：怕走光可以縫起來！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-29 07:30

迪麗熱巴自出道以來樣一直為人稱道，人氣高企，不過近年來爭議越來越多，由2019年至今幾乎沒有大爆的影視作品，備受矚目的《長歌行》好不容易播出，結果被詬病漫畫摳圖以及造型等問題之餘，還被劇中的女二號趙露思搶風頭，飽受質疑。最近，熱巴又因總是「捂心口」而遭到大量網友狙擊。

真是人紅是非多。（微博@Dear-迪麗熱巴）

近日熱巴出席啤酒活動，她身穿GRETEL Z.白色掛脖連身裙，幾乎每一張都捂住心口拍照，哪知牽一髮而動全身，有網友發現熱巴很多時候穿著低胸或者Deep V禮服時，都喜歡捂住心口，因此引起網友熱議。

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有網友認為，熱巴明知自己是眾人的焦點，既然選擇了性感服飾，就大大方方自信地展示，如果不想暴露，可以換保守些的服裝，這樣遮遮掩掩反而顯得扭捏，儀態不大方：「她的工作就是給別人看的啊……包括她的臉，包括整體形象，也包括她身上穿的衣服款式」、「扭扭捏捏、惺惺作態、做作到極點」、「要是真的怕走光，其實可以縫起來的，或者貼雙面膠，這都是時尚圈正常操作了」，也有網友表示，熱巴這樣做很正常，很多女明星在面對一堆鏡頭時擔心走光，都會下意識捂住心口，純屬正常：「一個動作而已，感覺也沒啥不雅的」、「挺正常的吧，就像我穿短裙也經常扯裙子怕走光，但我還是愛穿，想穿就穿」、「救命，女生就不能捂胸口了嗎，必須露出來給人看是嗎」等，為熱巴抱不平。

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其實無論穿着暴露與否，遮與不遮，都是個人的選擇，且有時出席活動的服裝未必是藝人自己挑選，正常人為了防止走光都會下意識遮一遮，屬於自我保護的舉動，為什麼放在女明星身上就有問題呢？加之這只是熱巴一個習慣性的動作，即使是一件保守的服裝，熱巴也習慣將手放在心口，實在無必因此去指責她做作，更在網絡上謾罵。

就算是由頸部包到腳的禮服，熱巴也會習慣性將手放在心口。（網絡圖片）

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