23歲趙露思擠入內地四大小花行列？　與迪麗熱巴同劇風頭相當

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-08 08:00

近日，內地有不少貼文都表示內地娛樂圈小花已進入「雙楊雙趙」時代，即楊冪、楊紫、趙麗穎、趙露思，皆因近年的熱播劇都出自這四人。

「雙楊雙趙」引起熱議。（微博截圖）

34歲楊冪可謂是圈中的常青樹，雖然年紀大過一班90後，但卻一直高居頂流位置多年，自從2011年憑藉穿越劇《宮鎖心玉》爆紅後，人氣一直有增無減，由《古劍奇譚》到《三生三世十里桃花》，再到《扶搖》等，討論度不斷，同許凱拍攝中的《愛的二八定律》也不時因路透引起話題，與其稱之為「小花」，不如「花旦」更為貼切。

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92年（原本91年，疑似改年紀）出生的楊紫無論樣貌定氣質都同「靚女」不沾邊，但由於是童星出身，因此有一定的國民度，且劇集卻演一套、爆一套，包括《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》，更帶旺同劇男主角李現，同肖戰合作的《餘生，請多指教》也備受矚目，以及同吳亦凡拍攝的《青簪行》熱度也很高。

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「古裝收視女王」趙麗穎今年34歲，由她主演的古裝劇《花千骨》、《楚喬傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等口碑收視雙收，網絡播放量分別為200億、400億、100億，相當驚人，不過今年同王一博合作的《有翡》就差了些許。

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與前三位不同的是，98年出生的趙露思一直以來都是主演一些小製作網劇，包括《三千鴉殺》、《傳聞中的陳芊芊》以及《我，喜歡你》，不過這三套劇的討論同收視都非常高，令趙露思廣為人知之餘，資源也提升不少，好似在《長歌行》中飾演第二女主角「李樂嫣」，自該劇開播以來，趙露思便話題不斷，無論古裝扮相、話題、CP熱度幾乎都同女主角迪麗熱巴相當，甚至更勝一籌，這樣的情況實屬罕有，在這之後又同楊洋合作《且試天下》，已逐漸開始合作流量男演員，逐漸向花旦位置靠近。

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然而，這樣的排位也存在一些爭議，畢竟沒有粉絲過億的Angelababy以及頂流之一的迪麗熱巴，因此也有人指應該是「雙楊雙麗」，即楊冪、楊穎、趙麗穎、迪麗熱巴。Angelababy演技一直飽受詬病，幾乎演一套，仆直一套，批評聲多過讚揚聲；而熱巴除了《三生三世枕上書》之外，《秦時麗人明月心》、《烈火如歌》、《幸福，觸手可及》等都未能引起太大迴響，但最近播出的《長歌行》，其實話題度也不錯，只是製作方面有些欠缺，所以花旦中，應該有熱巴的一席之地。