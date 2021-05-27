台灣疫情｜「最索賣魚妹」響應退職醫護召集令　說服家人重返前線

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-27 10:30

台灣「最美魚販」阿澎劉心語最近回到彰化縣社頭老家幫父母賣魚，曾是護理師的她也將響應台北市長柯文哲的退職醫護召集令，她己交出報名表，劉心語說，現在正需醫護人員，原本已退役的她決定要投身第一線，為抗疫盡一份心力。

阿澎劉心語曾在義大醫院加護病房擔任外科護理師4年多，後來因回到家鄉幫父母賣魚，被媒體發現封為最美魚販爆紅，而進入演藝圈工作。

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劉心語說，最近每天看疫情愈來愈嚴重，又看到柯文哲發出退職醫護召集令，她就想，她有這個能力，為何不去做？多一個小小力量，就想接受徵召，再度投入醫護行列，希望疫情能快安然度過。

不過說要重返醫護行列，家人一開始很耽心，因為姐姐已在彰化的某醫院工作，父母實在會擔心兩人都有風險，但她說服媽媽說：「如果每個人都害怕染疫，若沒人要去，台灣怎麼辦？」那想打疫苗的人、確診的人怎麼辦？最後才說服家人，她在報名最後一天填出報名表。

劉心語說，本來在醫院醫護人員就比別人要有感染風險，但在醫院工作其實並不太擔心，因為防護規格更高，現在不只她姐姐工作的醫院排滿要篩檢的人，她以前的同事也說，現在病房都關掉，醫護人員都得去急診支援，所以更需要原本已退役的護理師再度歸隊增加人手。

劉媽媽說，他們都為女兒加油，也要心語要注意安全，她先生也是義消，能幫助人是好事，他們全力支持女兒投入前線。

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