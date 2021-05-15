台灣疫情｜萬華茶室老闆娘因泌尿道問題求醫　確診後才吐實情

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-15 15:05

台灣中央流行疫情指揮中心日13日深夜公布接獲某醫院通報有2名住院病患確診，台北市衛生局隨後證實是和平醫院。對此，目前確診的2名病患已轉到負壓隔離病房，而且其中一名就是萬華某茶館的老闆娘，而且一度不說出自己職業，經確診才如實交代。

指揮中心13日指出，接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，經初步調查2案都為60多歲的男性及女性，於5月9日至該院急診就醫，分別於當天及10日入住該院不同病房，12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢，於13日晚間確診。

萬華茶館室群聚感染成破口。（TVBS授權使用）

台灣衛生局長黃世傑指出，該間通報的醫院就是台北市立聯合醫院和平院區，衛生局會再與該院針對疫情討論。根據《自由時報》報導，聯合醫院指出，2名確診病患中，有一名是萬華某茶館的老闆娘，因為泌尿道問題才來醫院看診，之後就證實確診。

根據《ETtoday新聞雲》報導，該名確診的茶館老闆娘起初不太說出自己的職業，直到就醫後出現肺炎問題，第一時間採檢確診，後來才承認是某茶館的老闆娘。

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