男星為戲減肥個個變人乾　陳偉霆瘦到見骨肌肉縮水變竹竿

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-29 23:00

最近「國民老公」台灣男星彭于晏因為角色的需求而進行減肥，從爆肌男神速變皮包骨頹廢男，瘦到連脊椎骨都凸起，掀起不少討論。其實除了他之外，近一年亦有多位男明星為戲而進行減肥，其中一位更減到有後遺症出現心悸症，惹來不少粉絲心疼。

彭于晏從前是一位爆肌型男。（彭于晏微博圖片）

一向給人形象擁有健碩身材的彭于晏，近這一年好少公開出席公眾活動，同時亦好少更新社交網站。沒想到就在上月由他主演的電影《熱帶往事》釋出預告片，大家才驚覺男神變瘦了許多，原來他為了戲中角色閉關多時減肥擺脫爆肌男形象。

在預告片中可見，他的雙頰整個凹進去下顎骨明顯，而且身材已經瘦了見骨，背部的脊椎骨凸起，根據可以用皮包骨來形容，同從前的模樣相差甚遠。近日其工作室更發布他一張正面照，瘦到見骨的他下巴位置相當尖削突出，且留有鬍鬚再加上凌亂的頭髮，整個人看起來頹廢感超重，令到不少粉絲心疼。

彭于晏瘦到脊椎骨凸起。（彭于晏工作室微博圖片﹑影片截圖）

而另一位男神陳偉霆（William）亦如是，為了電影《暴風》而減肥的他肌肉大縮水，再加上需要曬黑的關係，令他整個人看起來弱不禁風，相當瘦削。事關最近有一名女粉絲走去探班，在微博上貼了同William的合照，從合照中可見身穿白色背心的William皮膚黝黑了不少，臉頰瘦到凹進去顴骨相當突出，而且鎖骨骨感相當明顯，身材亦顯得平坦沒有從前飽滿的感覺，根本整個人瘦了不止一圈。

陳偉霪為電影減肥。（微博圖片）

另外，在汕頭拍攝中的他，亦不時被粉絲偶遇，從粉絲捕捉到他的身影可見，身穿短褲的他腿部已變竹竿，雙腿畢直沒有多餘肌肉，可以說為了角色可以去到好盡。而他亦為了配合角色的需求，選擇自然光曬黑，好讓自己看起來更貼切交通員的角色。

肌肉已經大縮水了。（微博圖片）

除了他們之外還有內地男星黃曉明，他早前為了拍攝新電影《戴假髮的人》而減肥，並且被要求在短時間內迅速減15kg。為了配合拍攝時間，他就嘗試了通過各種斷食、吃酵素等方法減肥，的確效果明顯令他整個人看起來瘦了一圈。

黃曉明瘦到下頜線非常明顯。（黃曉明工作室微博圖片）

從其工作室上貼的照片可見，黃曉明瘦到臉部下頜線凸出明顯，且身材骨感重整個人看起來相當單薄。雖然為角色減磅成功，不過亦因此為他帶來身體上的後遺症，他在接受中國電影頻道訪問時道：「目前為止是有一些後遺症了，就是腸胃有點不太適應，然後也會偶爾心悸。」可見演員為配合一個角色相當不容易。

瘦到身體出現後遺症。（微博圖片）