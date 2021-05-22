黃曉明坐地鐵被野生捕獲　零濾鏡驚人真面目曝光

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-22 18:30

內地男星黃曉明出道多年仍然保持着高人氣，而一向親民的他近日在天津出席完活動之後就直接坐地鐵離開，雖然戴着口罩但仍然被不少民眾認得，在大家的零濾鏡鏡頭下他真面目盡露，狀態大好獲得不少網友激讚。

黃曉明至今人氣仍然好高 。（黃曉明工作室微博圖片）

在天津出席活動的黃曉明，當日身穿黑色西裝外套，內搭白色T-Shirt，頭髮造型乾淨俐落，整體打扮簡單有型。在民眾的鏡頭下，黃曉明的皮膚狀態超好，膚質均衡五官精緻，被拍到側面照的他鼻子相當挺拔，下巴線條更是明顯，全程微笑示人非常識做。

黃曉明側面照下巴線條好明顯。（微博圖片）

當活動結束之後，他沒有選擇坐私人交通工具離開，反而直接坐地鐵，戴上口罩的他雖然俊臉被遮住了一半，不過仍然被不少民眾認出，還被拍到他在車廂中低頭玩手機，又不時觀望四周，行為舉止特別可愛。難得見到大明星出現，民眾亦爭相同他合照，而他亦沒有架子樂意配合大家的要求，難怪一直如此受歡迎。而網友們都激讚他的狀態甚好又白又有型，完全看不出來他已經是43歲，狀態完全不輸年輕人。

黃曉明低頭玩手機。（天津地鐵運營微博圖片）

黃曉明親民坐地鐵。（微博圖片）