一笑渡凡間．短劇評一｜古裝喜劇真係冇伏！　套路雖舊但行之有效

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-31 18:00

無綫（TVB）劇集《一笑渡凡間》第1-5集劇評

《伙記辦大事》播完之後，緊接住的就是古裝劇《一笑渡凡間》。據非式統計，超過99%的TVB製作的古裝劇都是在將軍澳電視城的古裝街拍攝，所以畫面所見基本上都是十年如一日，大至場景，小至道具服飾都給觀眾一種既視感，所以，除非是外購劇，大多數觀眾都會覺得TVB古裝劇「流流地」而不與寄望有多好看。

演員有火花自然好睇。（《一笑渡凡間》劇照）

但以「冇寄望就冇失望」來形容《一笑渡凡間》就有欠公道，因為首5集的鋪排相當紮實，有懸念，有追看性，有笑位，角色亦都很立體。不特止，劇中還有不少值得一讚的細節位。

製作雖然冇中國大陸古裝華麗，但勝在劇情搭救。（《一笑渡凡間》截圖）

就劇情來說，首集就已讓人清淅地知道應該追乜，以蕭正楠（飾李修緣／武野光）失憶為起點，在觀眾心中留下問號 - 「李修緣失憶前係咩人？點樣回復記憶」，去吸引大家追看。主線劇情清晰之外，副線也相當有趣，每兩，三集之中有一條副線推進主線發展，例如第一集尾段就講「焦屍命案」，再由蕭正楠和湯洛雯（飾蘇柔）調查真相，或是有何遠東（飾「靈石教教主」善行）的縱火案。

有懸念。（《一笑渡凡間》截圖）

無論是喜劇、查案劇、奇幻劇都好，想觀眾覺得好睇，其實就只在於「追看性」，有沒有懸念這一點。細心留意，其實《一笑渡凡間》說故事的方法十分聰明，會用一整集時間鋪排一個懸念，最後故意在劇集最後一幕留下一個問號，勾起大家的好奇心。橋雖然舊，但行之有效。

演員的出色表現幫劇集加分。（《一笑渡凡間》截圖）

杜燕歌（飾武雄）和陳秀珠（飾獨孤茹）好好笑。（《一笑渡凡間》截圖）

以頭5集《一笑渡凡間》去評價，除劇情有追看性外，每個角色的人物設定也相當突出，例如「一枝獨繡」的夫婦杜燕歌（飾武雄）和陳秀珠（飾獨孤茹），性格就是一凹一凸，一個做怕事的老婆奴，另一個就是聲大夾惡的老虎乸，碰撞起來實在火花十足，又例如用惡死的湯洛雯（飾蘇柔）搭配整天嘻皮笑臉的蕭正楠（飾武野光），有反差大很自然就會有喜感。

真係有典故。（《一笑渡凡間》截圖）

不知道大家記得這一幕嗎？第二集蕭正楠去了鄧英敏（飾萬世江）的新居作客，還為他提了一首詞：「今日上樑，願出千口喪，妻在夫前死，子在父老亡。」初時鄧英敏一看以前是詛咒他，但後來經師爺解釋：「大吉之至」後，才轉怒為喜，其實這一段故事絕不是劇組憑空「老作」，而是出自濟公故事《願出千口喪》，細微處也看到劇組對劇本創作的用心。

啲字都好靚。（《一笑渡凡間》截圖）