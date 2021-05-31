安樂蝸｜910呎屋變小型美術館淨設計費都15萬　嘉賓愛單位夠簡約

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-31 09:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤（Bella）和樂隊ONE PROMISE成員天衡與Sora到訪一間910呎的單位，屋主想將單位打造出美術館的感覺。

客廳一邊有特色牆，裝上棗紅色弧形線條的書架。（電視截圖）

單位的客飯廳以黑、白、灰和棕色為主，一邊有特色牆，裝上棗紅色弧形線條的書架。另一邊就有仿雲石牆身，配合射燈效果，打造出小畫廊的感覺。另外，客廳加上了路軌，方便屋主換掛畫等藝術品。走廊亦有飾櫃放藝術品。主人房方面，以米白和木色為主，有玻璃工作枱，感覺舒服。主人房的套廁就好特別，梳妝枱一邊十足後台化妝間，加上日式浴缸，和掛畫等，設計元素感覺太過豐富。主人房同時用了霧化玻璃，通電時就變透明，可以將陽光引入走廊。

單位裝修為求有美術館感覺，但感覺不算突出。（電視截圖）

另外，囝囝和囡囡的兩間房各有特色。女兒房以綠色為主，兒子房以藍綠色和灰黑色為主。廚房整整齊齊，功能性十足，有伸縮桌面給工人姐姐用。單位的設計費是15萬，不過就未有提及裝修費多少。嘉賓天衡就最愛單位的簡約，而且入牆櫃充足，令家裏看上去沒有多餘雜物。Sora就喜歡這間屋光線充足，採光做得很好。

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