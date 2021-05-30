晚吹｜練美娟親歷恐怖鬼故　吳肇軒講錯嘢得罪靈體娟姐被無辜牽連

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-30 19:00

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到練美娟（娟姐）上節目，原來娟姐的體質也是易遇到靈異事的。她講到一單比較令人心寒的事件，發生在半年前，當日拍晚吹的《有酒今晚吹》，由白天11點左右拍，一路拍節目一路飲酒，直到晚上7、8點收工，該集的嘉賓是麥子樂和吳肇軒，節目拍完後，吳肇軒邀請娟姐到一位朋友家一齊繼續飲，之後就有奇怪的事發生了。

性格爽朗的娟姐原來有很多鬼故分享。（電視截圖）

娟姐表示當晚飲天光，不過全程是清醒的，但在凌晨時份就發生了一件她形容為「我而家講返都會毛管戙嘅事」。事緣那位朋友喜歡收集不同地方的木公仔，其中有一隻擺了在電視機旁的位置，吳肇軒有一刻突然說︰「你個公仔成晚都好似望住我咁樣啊，好唔舒服」，於是屋主就將公仔收起來。之後娟姐去廁所，突然覺得寒一寒，找個朋友在門外陪她。怎料她一打開廁所門，就看到廁所的假天花，像瀑布一樣灑水。連屋主也表示住了幾年也沒有發生過這樣的事，大家目瞪口呆，有人提議不如將公仔放回原位，將公仔放好後，廁所的情況維持了一、兩分鐘後就停了。

娟姐向JJ求救，他就將娟姐廚房的照片轉發給師傅。（電視截圖）

娟姐之後回家補眠，一直睡到傍晚6、7點，她突然聽到「噗」一聲，於是醒來了，她驚覺是家裏熱水壺煮沸後的聲音，她說︰「跟住我奇怪，就行入廚房，再睇，點解會有一壺熱水，啱啱煲好㗎呢？」加上娟姐自認不喜歡飲水，很少會煲水，而且照理水壺內是沒水的，「所以我驚到，我驚到講唔到嘢！跟住我靈機一觸，我搵JJ求救，我仲要驚到我唔敢錄音話畀佢聽發生咩事，我亦都唔敢打畀佢，因為我講嗰件事嘅時候，『佢』聽到！」JJ叫娟姐send了一張廚房的相給他，他再轉發給師傅，竟然發現她的廚房有個「小朋友」……

原來事件的起因是吳肇軒，點擊下圖逐格看後續︰

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