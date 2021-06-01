一笑渡凡間｜利穎怡入行9年終於唔使做「茄喱啡」：諗起都眼濕濕

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-01 21:36

無綫（TVB）劇集《一笑渡凡間》播出5集後反應都不俗，今日（31/05）劇中一班演員齊將軍澳電視城舉行宣傳活動。利穎怡（忠忠）於劇中飾演「小蘭」，她接受訪問表示，今次是她自加入TVB 8年以來，首次被重用。

利穎怡在《一笑渡凡間》中飾演「小蘭」。（陳順禎攝）

利穎怡接受《香港01》訪問時說：「成套劇我只係得一句對白：『少爺唔好啦。』不過我好聰明地加多咗兩句，哈哈，但係我喺劇入面好快就已經受傷，然之後半身不遂，啞埋，淨係得對眼做到戲。我只係其中一個單元嘅人物，我真係好感恩，戲份唔會超級多，但係喺我人生嘅演藝生涯入面，算係好多！」

Joan透露在劇中角色被對手狂扑受傷致全身癱瘓。（葉志明攝）

google「利穎怡」的話，通常會彈出「小背心」字眼。（網上圖片）

雖然利穎怡已加入了TVB踏入第8年，但大多是飾演餅店店、村民」、孕婦、社工等連名字都沒有的「跑龍套」角色，最為人所記得的，其實就只有娛樂新聞台主播記者的身份。

利穎怡唔係唔鍾意做《東張西望》主持，只係佢嘅初心始終係演戲。（網上圖片）

她自言，演戲經驗實在不多，所以接到角色後真的有一絲的膽怯。她說：「接到角色之後，梗係超開心啦！而家諗起都有啲眼濕濕，嗰陣監製叫我入房同我講有戲畀我，再同我講係咩角色，我真係開心到爭啲喊。」

利穎怡講到眼濕濕。（陳順禎攝）

談到落場埋位時，她表示角色十分困難且有挑戰性：「淨係靠對眼做戲喎！所有臉部都冇，唔郁得，人哋都話講嘢可以抑揚頓挫，但係我可以用對眼抑揚頓挫。我仲記得第一take個監製唔收貨，因為佢覺得我對眼太精靈，唔似半身不遂，好彩後來都收貨。」

利穎怡真係幾靚。（陳順禎攝）

她表示，其實最初加入TVB的時候，是打算往戲劇方面發展：「不過我都好感恩入咗《東張西望》，我從來冇諗過做主持，因為本身講嘢唔係好叻，入咗《東張西望》係開拓咗我另一條路，而家有機會做返多少少戲，就好似重拾初心，真係好感動嘅。觀眾可能會以為我會有好多戲，但真係唔多，不過對我嚟講就係一個起步。」

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同場加映：《東張》利穎怡再次成為網民焦點 盤點N個TVB經典「小背心」畫面

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