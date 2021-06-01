一笑渡凡間｜蕭正楠險中伏　竟然唔記得老婆黃翠如着過古裝？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-01 18:30

無綫（TVB）劇集《一笑渡凡間》有不少美女參演，大家熟悉的就有女一，有「靚湯」之稱的湯洛雯，但除她以外，還有簡淑兒、吳沚默、郭千瑜和利穎怡等，各有特色。

一班繡坊女工好吸睛！（劇照）

《一笑渡凡間》播出後，隨即有網民討論誰是「古裝美女」，更有人稱讚湯洛雯也是其中一位。日前（31/05）舉行宣傳活動中，兩位主角湯洛雯和蕭正楠接受《香港01》訪問時，湯洛雯就表示自己不是最靚的古裝美女，她回答：「梗係唔係啦，最靚一定係王祖賢，林青霞，仲有李若彤，嗰啲真係我嘅女神。」蕭正楠又說：「佢成日都話希望可以拍一套《白蛇傳》。」湯洛雯：「我都好鍾意梁祝，其實講咗好多次㗎啦。」

蕭正楠和湯洛雯一起討論「古裝美人」話題。（陳順禎攝）

湯洛雯又說，TVB的《宮心計》中也有不少古裝美女，湯洛雯和蕭正楠說：「你同劉心悠（一齊拍）㗎嘛。」蕭正楠：「心悠個look都好睇嘅。」黃翠如有沒有穿過古裝？蕭正楠回答：「冇喎，佢好似冇着過古裝。」

黃翠如着古裝別有一番味道。（網上圖片）

幸好，半秒後蕭正楠就更正了：「呀，佢着過，『齊陰』塊臉包包哋嗰個，嗰個都靚嘅，仲有一次佢同洪永城去澳洲扮楊過，小龍女，嗰個都靚。哈哈哈，你哋好似考我牌咁。」

黃翠如呢個造型真係經典。（網上圖片）

一笑渡凡間︱唔只湯洛雯、利穎怡 細數劇集九大美女有唔少新面孔

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