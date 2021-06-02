林建明自爆當年過檔亞視人工係無綫百倍　曾因要演戚美珍阿媽嬲爆

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-02 13:30

林建明 (大姐明) 早前接受訪問時表示，自己剛出道不久已經常要演妓女的角色，不過她卻不介意，又笑言自己真人好純潔。她在70年代剃光頭接拍電影《社女》可說是十分前衛破格，而拍了幾部電影後，已賺得了人生第一桶金，豪擲20多萬購入太子道一層千呎單位。大姐明從不介意要性感演出，反而介意在《歡樂今宵》被派飾演做戚美珍的阿媽大白鯊，以及賈思樂外母。她指賈思樂只大她一日，她也只是大戚美珍幾年，竟然要演對方阿媽令她有些心理障礙，且感到生氣。她當時甚至覺得導演同編劇、監製神經病有問題。 於是她就徹底放棄自己本來的形象，直程做出來要無人認得她，刻意醜化自己來作極端的反擊，豈料觀眾非常受落，她的角色亦大受歡迎。

大姐明不介意當年要性感演出。(林建明fb)

大姐明又透露她與無綫臨近約滿前要求公司給她機會嘗試做主持，可惜遭到拒絕。她當年會覺得無綫高層好無能，不識貨，不懂得識欣賞她，後來才發現塞翁失馬焉知非福，反而要多謝他們。她在無綫獲得了攞知名度讓她出外登台搵外快賺得更多。她之後簽約亞視，直言酬勞非常之好，是她在無綫人工的100倍，她在亞視的10年8年時間，是我在演藝圈收入最多的階段。她又大爆其實當年沈殿霞 (肥姐) 都想做《今日睇真D》主持，肥姐當年是亞視固定合約藝員，她不滿公司花錢請大姐明這名非合約藝員來主持該節目，卻不讓她主持。

大姐明介意要演戚美珍阿媽。(林建明fb)