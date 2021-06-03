逆天奇案｜王賢誌客串做律師有驚喜　家族顯赫曾擁6匹馬勁富貴

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-03 20:00

現年50歲的王賢誌昨晚（3日）以杜狀一角亮相新劇《逆天奇案》，這是他相隔4年再為TVB劇集客串，雖然出場僅僅兩分鐘，但對白字字鏗鏘有力，將以利益至上的律師演得恰到好處。出道27年，王賢誌雖然在演藝事業上不溫不火，但他就曾有不少破格的事跡。

王賢誌演功利主義的律師！（影片截圖）

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王賢誌家族顯赫，爺爺是「電子大王」王華湘，而父親為王氏港建主席兼行政總裁王忠桐，王賢誌現時為王氏港建執行董事。其家族生意每年生意額超過50億港元。藝人鄭嘉穎是其表哥，而向海嵐是其表姨，其妹張王賢慧的丈夫張瑞燊與著名歌影視三棲藝人周麗淇（表妹）和名模周汶錡（表姐）是親戚。

出身富貴的王賢誌表哥是鄭嘉穎。（IG/@mrvinciwong）

在加拿大長大的王賢誌大學畢業後返港加入娛樂圈，因口才超卓，擔任過不少大騷主持。除演藝工作外，他曾任東華三院主席，更在2019年獲香港特別行政區頒授銅紫荊星章。同時，他亦是香港賽馬會的會員，他的名下馬匹與父親王忠桐一樣皆以「大將」兩字命名，包括「大將風騷」、「大將風雲」、「大將風馳」、「大將風雷」、「大將風速」、「大將風勝」、「大將風皇」。

不少已退役！（網上截圖）

而他在2013年宣布出櫃，表示和一名移居洛杉磯的澳門人相戀4年。直到2016年，他與相戀七年、任咖啡師的男友周思聰（Kevin Chow）在加拿大溫哥華結婚，他亦是首位公開承認與同性結婚的香港男藝人。

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