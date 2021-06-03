讓生活好看2 | 張栢芝渴望生女幻想湊外孫　笑言再生兒子自己會瘋

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-03 21:15

內地真人騷《讓生活好看2》最新一集去到浙江烏鎮旅遊，張栢芝發揮吃貨本色，嘗盡當地美食，一邊吃一邊督促自己第二日做運動，相當真實可愛。

眾所周知，栢芝已有三個兒子，她在節目中透露，自己其實也想生女兒：「因為我想，萬一她小孩生了，然後給我帶，兒子很少，通常都是他老婆她們自己搞定。」不過栢芝笑言，不會為了想要女兒而生B：「因為我覺得再生還是兒子，我會發脾氣的，我會瘋的，順其自然可以，但不是為了女兒而要。」

栢芝幻想幫女兒湊B。（視頻截圖）

除此之外，栢芝表示帶孩子並不辛苦，但長大後的叛逆期「好害怕」：「因為怕自己說錯了一句話，或者是做錯了一個事情，他就不跟你說了，所以我現在盡量都去做他的朋友。」栢芝更喊話媒體：「公眾人物兒子做錯事情你們多多體諒。」她告知兒子要接受爺爺、嫲嫲、婆婆、爸爸、媽媽全都是明星，要接受被媒體關注：「我要讓他先知道，反正他接不接受都沒辦法了，他們還是要接受，所以我當普通媽媽更難，反正就跟自己說，他做錯事情，我肯定會體諒，但是外界的人怎麼看我不管，現在還是乖，過兩年我就才是擔心。」

作為明星的子女，從小就會在大眾的關注下長大。（視頻截圖）

有些女藝人懷孕後會失去很多工作機會，甚至被大家淡忘，但栢芝當初一早已經計劃好一切：「因為我自己是很想要生小孩的，所以我那個時候就已經想好了，當我生小孩之前，先拍好多一點作品，錄好多一點歌，懷孕其實很快，十個月，那段時間公司一直在推，當小孩出來了，觀眾沒有覺得你離開過。」

栢芝計劃周詳。（視頻截圖）

作為演員，有些人認為應該保持一些神秘感，這樣有助於塑造角色，觀眾的代入感會更強，因此只會適量參加或者不參加綜藝節目或真人騷，不過栢芝認為這兩者並無衝突：「因為我可能出道比較早，我出道那個時候，沒有那麼多綜藝，只是要不久唱歌，要不就演員，所以沒有那麼多東西要想，然後慢慢就已經習慣了，就沒有這個分別。還有因為可能我是大家很（熟悉）覺得演員身份，所以就算來綜藝，大家都會（接受）。」

栢芝認為自己參加綜藝同演戲沒衝突。（視頻截圖）