讓生活好看2 | 張栢芝受張國榮影響最深：他對每一個人都很好

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-27 14:42

張栢芝早前被影到肚凸凸屢傳懷孕消息，近日她在真人騷《讓生活好看2》中親口回應是吃得太多的緣故，並未陀B。

栢芝感歎自己吃太多。（視頻截圖）

提及會否被微博的評論影響，栢芝表示完全不會：「我完全不看（負面評論）。」她解釋道：「第一，他們說的話未必是我需要知道的事情，然後我看的話，就代表給了他們一個信息，就是我跟他們是互動的，那他們就會很開心，所以我不會看那個東西。」

栢芝表示自己從來不看負面評論。（視頻截圖）

除此之外，栢芝還透露了出道23年來，對自己影響最大的藝人，就是張國榮：「他是前輩，在跟他合作的時候，他不會給你任何壓力，然後他用很溫柔的方法，帶你去應該怎麼演那個。他對自己要求很高，但是他對身邊的人還是非常好，對每一個人都很好。」

栢芝大讚哥哥好人。（視頻截圖）

栢芝出道不久後，在1999年便同哥哥合作拍攝對方的音樂特輯電影《左右情緣》，兩人飾演情侶，雖然相差24歲，但卻非常合襯。之後哥哥便將栢芝視為妹妹，給予她不少幫助。2002年栢芝遭遇車禍，第一個去探她的就是哥哥，當時更把自己隨身佩戴多年的護身符送給了栢芝，非常愛錫她。後來哥哥離世後，栢芝還曾在訪問提及這件事，覺得哥哥是把自護身符送給了自己才導致這樣的悲劇，大感傷心同內疚，可見兩人兄妹情深。

栢芝指哥哥非常疼愛自己。（視頻截圖）