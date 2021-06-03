一笑渡凡間｜尹詩沛一場公堂戲搶晒鏡　近兩年演技急升應獲力捧

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尹詩沛今晚在《一笑渡凡間》迎來一場情緒大爆發的戲份，引來不少觀眾讚好，這位30歲的女演員演戲力度真的很足夠。其實詩沛並不是首次有這種演技大爆發的場口，上年的《十八年後的終極告白》也有試過，在《金宵大廈》的一場SheShe親熱戲也令人難忘。

《十八年後的終極告白》阿娣（尹詩沛飾）用18年前的埋屍案威脅眾人，連環KO超霸氣！（YouTube影片截圖）

《金宵大廈》呢場雨中激吻好深刻！（電視截圖）

詩沛入行十一年，多數被安排飾演一些「風塵女子」的角色，更因此有「大台御用妓女」的封號。不過近兩年她終於成功轉型，在《十八年後的終極告白》演繹貼地的「豬肉婆」角色，她曾說過：「呢套劇係第一次感覺到轉型嘅魔力，對我嚟講好有挑戰性。入行咁耐演咁多風塵女子，好似已經變咗係手板眼見功夫，所以今次係跳出Comfort Zone。其實《金宵大廈》之後，我喺《黃金有罪》做完媽媽桑之後就已經脫離風塵女子嘅行列，而家嘅角色離嗰條風塵路都好遠喇，慢慢再做一啲貼地、年紀比較大嘅角色。但我覺得人生閲歷多咗，可以演到年紀範圍更大嘅角色。」

入行10年的Nicole曾參演過不少劇集：

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2018年，詩沛在劇集中《再創世紀》飾演「富二代」經常溝仔換畫，更有多場親熱戲。她曾表示：「試過有個PA，傳咗我同個男model在車震激吻劇照畀我，我拍完戲唔記得刪除，返到屋企畀我男朋友睇到，發哂脾氣，問我點解同個鬼佬做埋呢啲咁嘅嘢，唔信我個啲喺劇照，仲話我出去偷食，嬲咗我好耐，套劇出咗街後，佢個心先定番落嚟。」

詩沛不時在IG大派福利！（IG@nicolewanseepui）

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