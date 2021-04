跨性別明星Caitlyn Jenner宣布角逐加州州長　變性前係奧運冠軍

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-04-24 12:45

提起美國真人騷《Keeping Up with the Kardashians》中的Kardashian家族,相信大家都會想起剛剛跟Kanye West離婚的Kim Kardashian或Kylie及Kendall Jenner兩姊妹。不過Jenner姊妹的跨性被父親Caitlyn Jenner近年都成為焦點,除了成為跨性別人士,昨日宣布從政,角逐加州州長。

現年71歲的Caitlyn昨日在Twitter宣布逐加州州長,並留言寫道:「我加入,加州值得我奮鬥。」根據《Fox News》報道,共和黨的Caitlyn已經遞交了參選文件,並聘請了幾位黨成員積極備戰。其後她在個人網站中發聲明表示,加州成為自己的家已有50年,因為知道無論任何人,在任何生活背景或水平,都能夠夢想成真:「薩克拉門托(Sacramento)需要一個有遠見的誠實領導者!」

點擊下圖看Caitlyn變性前的照片:

+ 2 + 2 + 2

Caitlyn Jenner原名William Bruce Jenner,是1976年蒙特利爾奧運十項全能競賽的金牌得主。於1991年跟Kris Jenner結婚,並誕下女兒Kylie及Kendall Jenner,更於真人騷《Keeping Up with the Kardashians》中亮相。Caitlyn跟Kris於2015年離婚後,公開出櫃坦言做女人,經過漫長的手術和變性過程後以新身分復出,更被美國傳媒封為世上最有名的公開變性者。

+ 6 + 6 + 6

同場加映:Kim Kardashian離婚後超多追求者 王室成員大明星成裙下之臣?