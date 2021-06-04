陽光姐妹淘2︱張栢芝曾以張文慈名義捐款　不在乎誤解：我怕麻煩

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-04 16:30

張栢芝在參加完綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》後工作量激增，頻繁亮相，日前，她攜同閨密張文慈一起參加真人騷《陽光姐妹淘2》，分享了不少心事。

栢芝同張文慈一起參加真人騷《陽光姐妹淘2》。（微博@張栢芝）

節目中，張文慈大讚栢芝心地好，經常幫人出聲，頗有俠女義氣：「去年她問我，現在大環境不好，然後我想捐一些錢去內地，（給）一些有需要的人，就是她知道我喜歡做這個事情，但是我那個時候我的經濟狀況不太好，但是我很想，然後她就沒有跟我講，第二天她就用了我的名字，去捐了5萬塊錢。」她續指道，栢芝經常做好事不留名：「比如常常買飯給一些不認識的人，有時候我去養老院探訪，她不會用她的名義，她會拿禮物給我，叫我送給他們，她就叫我不用告訴她的名字。」

張文慈同栢芝合作過多套影視作品。（視頻截圖）

面對網絡的爭議與誤解，栢芝幾乎沒有回應她表示自己很少在乎這些：「我看得很清楚。第一，我很怕麻煩，然後我覺得麻煩會帶給我人生太多黑暗了，我需要陽光，我要看到光，一麻煩我就覺得那個黑色的東西就纏著我了，我不喜歡那個感覺。我麻煩我不是說媒體，或者是他們寫得更不好，就是回應不完了，好像一個球一樣，越滾越大；第二，我回應了又怎麼樣，因為對我來講，我的世界跟那個世界是隔開的，其實我一點都沒有在乎太多外界的，如果我回應，就代表我真的在乎。」一旁的張文慈透露，自己其實被栢芝影響了很多：「因為我曾經遇過一些事情不開心，她會叫我一些做人的道理，她會鼓勵我，然後每一次我覺得自己很累，我看見她那麼努力，我覺得為什麼我不可以努力一點呢？」

栢芝認為無需在乎外界的看法。（視頻截圖）

栢芝補充道：「年輕的時候，我以為自己很堅強，因為我是一個不允許自己有一個問號的人，我必須做每一件事情，我要知道自己幹什麼。所以我覺得人生是這樣子，如果我看透了那個點，其實根本就不需要堅強跟勇敢，因為每一個人都這樣。」對於兒子們如果想入行，栢芝坦言自己心裡面並沒有特別抗拒：「但是他們要自己做好心理準備，我就覺得我幫不上他。其實這一行上天的運氣很重要，這時間很重要，那時間我控制不了，他的心態我控制不了，我們做了那麼多年，其實我覺得是心態。」

栢芝不反對兒子們入行。（視頻截圖）

如果有新戀情，栢芝認為如果該是時候告知兒子們，她一定會講：「我會有一些朋友，然後有時候聊天，聊開心一點點，大兒子可能現在長大了，就說『你為什麼那麼開心？』那一刻我就突然間有做錯事情的那個（感覺）。」，隨即還透露Lucas曾經因為自己同異性朋友High Five呷醋：

+ 6 + 6 + 6

栢芝笑言，其實Lucas也是剛剛開始這樣，曾經還對她說：「媽媽你不要為了我們了，你去享受人生，就找個男朋友。」結果二兒子Quintus表態：「不可以！」儘管如此，不過栢芝直言在拍拖方面也沒有顧慮：「但是就覺得沒有什麼刺激到我很著急找男朋友。」對於真愛，栢芝依然相信，但自認很難，且不會100%付出愛和熱情：「所以下一個人必須要很成熟，還有最好就是他也經歷過婚姻，他也經歷過愛情，我現在不會用以前的處理方法，去處理我的愛情，我很難裝，很難再找一個，然後我愛你，追求浪漫，我生日你送什麼禮物，那個拍拖我不喜歡。我現在喜歡的就是簡簡單單，沒有條件，陪伴就好了。」