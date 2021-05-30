張栢芝等明星活動雜費曝光　劉嘉玲竟是總費用最低之一？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-30 10:00

自從內地女星鄭爽被爆天價片酬以及日薪208萬後，網友對於藝人的收入以及各類開銷都非常關注，紛紛質疑明星究竟憑什麼可以有如此高的收入。而在上星期的真人騷《五十公里桃花塢》中，藝人的高額餐費再度引起網友熱議，日前又有妝髮費曝光。

網友爆料藝人餐費標準。（網絡截圖）

牽一髮而動全身，有網友在26日曬出明星在本周四（27日）出席時尚活動的詳細要求以及各項費用，包括飲食禁忌、Styling需求、團隊人數、妝髮成本、交通成本、餐費成本等，參與的明星有張栢芝、劉嘉玲、童瑤、張天愛、王霏霏、袁姍姍等16位，撇除出場費，總成本44.5萬。

參加活動的明星同KOL。（網絡圖片）

在上述的開銷中，明星的交通成本與餐費成本基本一樣，分別是10,000元、2,000元，差距大的主要是妝髮成本。最高的是張栢芝同張天愛，都是50,000元，緊隨其後的是內地演員海清，45,000元，童瑤40,000元，以及王霏霏30,000元，除這幾位之外的其他明星基本都是10,000元、2,000元，令人意外的是，劉嘉玲的總成本是16位明星中最低之一，只有10,000元的妝髮。

詳細開銷。（網絡圖片）

另外，有業內網友在上個月尾曾經爆料藝人的妝髮費用相當離譜，很多藝人自己帶造型團隊，也就兩個人，但會開價10,000元至30,000元一日不等，如果節目組找其他妝髮團隊，藝人方就會稱以同藝人不輸，會暴露藝人缺點為由推辭。看來萬元起步的妝髮費，已經是行內標準。

網友爆料藝人妝髮費用，基本同上述活動相差無幾。（網絡截圖）

「Best Beauty Buy 美的發聲」由時尚雜誌《InStyle》中國版《InStyle優家畫報》主辦，其實這個活動尚未算大型時尚盛事，且並無流量藝人參與之餘，有一半都只算是小明星，但不難看出各類開銷已經不低，如果換作大型活動以及頂流明星，應該有過之而無不及。

點擊下圖睇出席該活動明星：