TVB小生花旦挑戰「眼技賽」掀熱潮　陳展鵬情緒豐富高海寧超好戲

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-04 21:30

TVB（無綫）作為電視王國多年來培訓了不少優秀演員，演員們的基本功可以說紮實非常，完全不輸演藝專科畢業的明星。最近TVB就在抖音平台舉辦了一個名為「眼技接力賽」的活動，邀請了多位演員前來挑戰，他們按就給予的主題用眼睛去演戲，其中有兩位「視后」的演技更打動人心，容易帶觀眾入戲。而該活動亦引來不少內地網友挑戰，掀起一陣「眼技賽」熱潮。

內地不少網友都挑戰「眼技接力賽」。（影片截圖）

「視帝」陳展鵬的好演技絕對不容置疑，在是次挑戰賽中他表演的主題就是「當你得知她回不來了」。一開始他顯得笑容滿面慢慢進入角色同自設的情境中，之後臉容表情瞬間有變化給人一種擔心又既束手無策的感覺，隨後用雙手捂着臉頰明顯表現出接受不了的感覺出來，再來眼眨淚光展現出徹底崩潰的感覺，整段表演層次感分明有起承轉合的動作，容易給予觀眾訊號，帶令大家進入戲中。

陳展鵬層次變化好強。（影片截圖）

相反地主題同陳豪類似的方力申則接受「她結婚了」這個情境表演，讓不少網友覺得他的表演夠真摰，層次感十足。一開始他非常開心地拍掌，之後開心表情消失有一些失落，隨後眼睛一直看着前方有一種依依不捨的感覺，整段表演層次分明，從開心﹑失落到不捨的情緒發揮得非常好，不少網友都大讚還留言表示，他在想着前女友鄧麗欣為劇中女主角，所以整段表演才有如此豐富的情緒。

方力申整段表演層次分明，從開心﹑失落到不捨的情緒發揮得非常好。（影片截圖）

而當女演員來表演「參加他的婚禮」這個主題時更打動人，高海寧一開始帶着開心的心情來參加前男友的婚禮，之後情緒得壓抑似乎有一點不捨對方，但畢竟過去了就是過去，最後她則強顏歡笑還默默地流眼淚一邊笑着一邊拍掌，為前男友送上祝福，表演情緒分明﹑流暢有代入感，令到不少網友激讚都看到流淚。

強顏歡笑這一幕太令人心痛。（影片截圖）

不過最為打動人心同獲得網友有讚無彈的就是兩大視后胡定欣同蔡思貝，剛好地她們挑戰的主題竟一樣「看到喜歡的人，和他的女朋友」。仰頭看着前方的蔡思貝顯得滿心期待，後來再清楚一望發現不對勁臉色大變，此時身上微微嘆了一口氣失落感非常重，覺得自己已經徹底沒有希望了，眼神從喜悅到失落層次感明顯，帶給觀眾一種心碎的感覺。不少網友都覺得她演技進步不少，一雙眼睛特別有神。

蔡思貝這一段戲非常好。（影片截圖）

而胡定欣面對這個情境時她的表演則比較內斂，示以微笑輕輕地看着前方，之後眼睛再仔細一看臉色大變，眼神瞬間顯得失落，整段表演輕淡得來具有層次，讓大家看得很舒服，不愧為兩屆視后得主。當然演技好與不好就當然見仁見智，不過TVB訓練出來的演員的確功底不錯的。

胡定欣的演技讓大家看得舒服。（影片截圖）