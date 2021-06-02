怦然心動20歲｜阿嬌自爆年輕約會趣事　強調要化妝：就覺得重視

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-02 21:00

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）最近參加觀察類真人騷節目《怦然心動20歲》掀起關注。然而在最新一集中，講到男女之間約會的話題，阿嬌則非常大方同大家分享過去的經歷，讓在場人士聽完之後哭笑不得。

阿嬌在節目大方分享感情事。（影片截圖）

事關在最新一集節目中，一對男女素人嘉賓在約會，在閒聊的過程中男方非常懂得哄女孩子，對着對方講土味情話，看到一眾嘉賓嘩然四起。而阿嬌原來都不喜歡男性對自己講土味情話，強調會：「受不了。」

男女之間約會雙方一定嚴陣以待，而主持人問道一眾嘉賓第一次約會會如何時，阿嬌就率先回答：「肯定要化個妝就覺得重視。」還非常大方地同大家分享某一次約會的趣事：「我有一次很正式的約會的時候，我化了兩個小時，那個餐廳關了。」搞到在場人士都哭笑不得。

阿嬌不喜歡男性講土味情話。（影片截圖）

阿嬌覺得女生第一次約會一定要化妝。（影片截圖）

另外，在問道：「你是融入感很好的人嗎？」的時候，其中一位嘉賓寧靜就表示：「不好，但是通過了花和浪之後，我現在很好。我很熱愛集體，我很願意跟大家一起去旅行…」搞到在場人士難以相信，事關寧靜一向給人感覺獨立堅強做自己，總覺得她霸氣感相當重比較適合個人生活。但原來全都是外表惹的禍，因為她自認自己是「紙老虎」，外表看起來霸氣剛強，實質上內心柔弱容易給人欺騙，而阿嬌亦認同寧靜的說話：「以為我們很難搞，其實最容易。」不少網友都認同她們的說話，就是看起來難搞的人，其實是最容易搞定的人。

二人都自認是紙老虎。（微博圖片）