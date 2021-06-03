吳亦凡一晚被爆同3網紅有曖昧　獨愛95後靚女位位都有大長腿

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-03 22:00

內地人氣男星吳亦凡（Kris）近來的感情生活成為焦點，繼日前被踢爆同一名長腿美女包場看電影之後，隨後再被爆出同其他三位網紅有著複雜關係，不禁令網友覺得他私生活混亂，到底有多少位女朋友呢？

雖然吳亦凡方已透過工作室發出聲明，但仍然阻擋不了爆料者，最新更爆出疑似他剛睡醒的曖昧對話，隨即登上微博熱搜榜第一位引來不少討論。

吳亦凡最近一連被爆出同多位網紅有複雜關係。（吳亦凡微博圖片）

在28/5的時候吳亦凡被爆包場約會一名長腿女生看電影，對方是一名2003年出生的網紅名為「小怡同學」，二人雖然打扮密實但仍然被細心網友認出。及後在2/6日有一名網友為「劉美麗同學」在微博發文，揚言為好朋友「都美竹」發聲，還一連上貼多張微信對話截圖，顯示出吳亦凡同都美竹在2020年12月在一起，之後在今年4月份時男方就突然消失了，導致都美竹患上抑鬱精神狀態愈來愈差，連她的姐姐「李恩line」亦在微博發文為妹妹發聲。

而都美竹本人亦有在微博作出回應：「關於吳先生的事情大家都有自己的判斷。至於任何後續我會根據情況選擇是否發出。」

小怡同學（左）被爆同吳亦凡看電影，都美竹被爆曾同吳亦凡交往多月。（小怡同學微博圖片﹑都美竹微博圖片）

同樣在2/6這一日，都美竹被爆出同吳亦凡的過去之後，另一網紅象韻潔就在微博承認同吳亦凡曾經有好感，還上貼微信對話以表不是說謊，她講道：「因為好感互相了解過接觸過。」還揚言他是一位單純渴望愛情的大男孩。」還有另一位網紅「宋宋璨」亦曬出微信對話，不過事後她就發文澄清話中人不是吳亦凡，只是同朋友玩過火了，同時向吳亦凡道歉。

象韻潔（左）在微博承認同吳亦凡曾經有好感，宋宋璨事後同吳亦凡道歉。（象韻潔微博圖片﹑宋宋璨微博圖片）

當大家對該事件熱烈討論之時，今（3/6）網上則爆出一段疑似是吳亦凡的錄音，錄音中的男子用氣聲說話，似剛睡醒的聲音說道：「你別睡了，都醒了我也醒了，過來待一下唄。昨天走那麼突然，你過來和我待一會好不好？」雖然未知錄音男子是否為他本人，不過聽聲音不少網友都覺得似吳亦凡。

眼見事態壞愈來愈嚴重，吳亦凡則透過工作室發出聲明，對於一些造謠不實的網絡平台，他將採取維權，目前已經透過律師在處理。不過在聲明中則沒有提及同他有關係的多位網紅，這一點亦令不少網友在探討。

疑似吳亦凡錄音流出掀起討論。（吳亦凡微博圖片）

另外，吳亦凡已經不是第一次被爆同網紅有關係，從這一點看他似乎鍾情於網紅類。而最近被爆的「小怡同學」﹑「都美竹」﹑「象韻潔」都是著名網紅，而且清一色都不超過25歲，顏值高身材好，特別一雙大長腿相當吸睛。

小怡同學同都美竹都有一雙長腿。（小怡同學微博圖片﹑都美竹微博圖片）

2003年出生的「小怡同學」現年18歲，五官精緻的她曾在曾在2017年獲得第九屆「美少女」中國影視模特大賽冠軍，被評為「中國最美少女」。而「都美竹」則出生於2002年，現年19歲的她目前是一名大學生就讀「中國傳媒大學」，五官深邃的她不時在微博大曬長腿照，似乎對自己一雙美腿好有信心。而「象韻潔」則在1996年出生，目前是一名美妝時尚網紅，身材好的她不時大曬自己的性感美照，經常展露一雙大長腿相當吸睛。

象韻潔亦有一雙大長腿。（象韻潔微博圖片）