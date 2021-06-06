讓生活好看2︱曾因工作爆滿患恐懼症　張栢芝：一上機就呼吸不了

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-06 08:00

張栢芝最近密密亮相綜藝節目，已經3年沒有拍劇的她，日前在真人騷《讓生活好看2》中透露，自己很想趕快有一個好劇本，但是等了好多年，都沒有遇到自己心目中最滿意的劇本，言語間有些無奈與遺憾。

栢芝對上一套劇集是2018年同吳建豪合作的《如果，愛》，而電影要追溯至2016年。（視頻截圖）

雖然參演影視作品無數，不過栢芝自覺當中沒有哪套戲挑戰最大或者最難，最苦倒是有一套，就是2011年同任賢齊、劉曉慶、鄭佩佩等合作的電影《楊門女將之軍令如山》：「因為天氣太冷了，我普通話又不好，要背那些台詞，都瘋了。」

一旁的沈夢辰懷念以前看栢芝的《喜劇之王》，對她穿著襯衣，坐在海邊的一幕記憶猶新，還有《河東獅吼》中她與古天樂的經典對白：「從現在開始，你只許疼我一個人，要寵我，不能騙我，答應我的每一件事都要做到……」栢芝笑言自己運氣很好，剛好碰上了當時最黃金的年代：「又沒小孩，每一天都是工作，（檔期）排滿的，飛到恐懼症，飛到一上飛機就呼吸不了了，現在的我肯定不會回到以前，太辛苦了。」

雖然當時工作非常忙碌，不過栢芝表示那時很享受，當作是人生。（視頻截圖）

栢芝續指道：「我想我應該沒有退休的一天，我會一輩子都工作，半工作半生活應該會很開心我覺得，不用逼著自己工作這樣子。」但有一種情況可能會退休：

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