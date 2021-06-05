日日媽媽聲︱黃澤鋒老婆高齡懷孕　網民曾詛咒：希望BB唐氏綜合症

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-06 00:01

無綫（TVB）節目《日日媽媽聲》今晚（05/6）一集有黃澤鋒和他老婆陳麗麗做嘉賓，分享當年懷孕的經歷。原來陳麗麗當年懷孕時就已經是52歲，屬於高齡產婦：「努力咗9年，先有小朋友。」

陳麗麗是高齡產婦，真係好叻。（《日日媽媽聲》截圖）

陳麗麗：「第一眼見到佢，好似粉團一樣，本來喺我個肚，而家就喺手上面，好似一個寶藏咁。」節目中，她又分享道，當年懷孕時受到網民不少的惡意批評，令她心裡受傷：「我唔係做呢行，未試過面對呢啲，問題係嗰啲唔識嘅人，最難聽嘅係，有人話希望我有個唔健全的唐氏綜合症嘅小朋友。」

有網民詛咒黃澤鋒BB有唐氏綜合症，好毒。（《日日媽媽聲》截圖）

黃澤鋒也說：「我覺得唔祝福冇關係，但係唔需要詛咒，我又冇得罪你。」幸而陳麗麗最後反而化悲憤為力量：「有啲人話希望你有妊娠毒血，你有糖尿病一會病發，我就唔食甜品，全部都戒晒。得啦，我唔使做咁多資料蒐集。」

黃澤鋒的太太陳麗麗分娩過程時中發生危險事。（《日日媽媽聲》截圖）

他們也分享了分娩過程中發生的危險事。陳麗麗：「當時我做半昏迷，下半身麻醉，但係醫生叫我數咗幾次之後我就唔記得咗。」黃澤鋒就接着說：「因為佢注射完麻醉之後，未麻醉下半身，啲麻醉藥就上咗去，嗰一刻妊娠毒血就爆發咗，一開始佢都神志不清，後來醫生就話要全身麻醉。」後來醫生更請了黃澤鋒離開產房，他還說十分擔心，更十分內疚：「護士叫我入去，話你睇右邊好啦，我知個女一定會冇事，但係最緊要我太太冇事。我話過，兩個人入去，一定要三個人走，嗰三個鐘真係非常難過，因為佢哋不停幫佢輸解藥，好好彩，之後佢開始醒，就送咗去深切治療部。」

節目最後，黃澤鋒還對他太太陳麗麗說了一番非常感人的說話，點擊下圖睇：