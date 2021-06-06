陳自瑤演極都是小三奸妃　被人誤解超委屈落淚：嗰啲唔係我嚟㗎！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-06 16:37

陳自瑤（Yoyo）於2004年拍攝《赤沙印記@四葉草.2》正式以演員身份出道，至今拍過無數經典劇集，然而不少角色都不外乎是二奶、奸妃等而被外界定型，近日終於憑在TVB的配音真人騷《好聲好戲》中奪冠軍而人氣大增。Yoyo昨日（5日）在《東張西望》訪問中，談及自己過去17年的演藝生涯時，因為成為御用奸妃而忍不住落淚：「難道我個樣真係咁似奸妃？」

陳自瑤近日在TVB的配音真人騷《好聲好戲》中奪冠軍。（Instagram：@chenchiyiu）

陳自瑤於23歲時拍《赤沙印記@四葉草.2》出道。(《赤沙印記@四葉草2》劇照)

Yoyo在訪問中表示，自己其實很希望可以再早一點受到觀眾的認同，然而早前看回關於自己的報道時才發現，原來多年來演的角色都幾乎千篇一律：「點解我真係做嚟做去都係反叛少女、小三，再唔係就係奸妃，我過往七、八成都係呢啲角色，好多監製都話覺得呢啲角色啱我做，跟住我就話：『難道我個樣真係咁似奸妃？』」

她表示過去聽到不少觀眾直指自己面目猙獰、眼神兇狠而深感委屈一度哽咽：「我發覺唔單止觀眾，原來公司嘅人、唔認識我嘅監製，全部都係透過電視上面嘅角色去認知（認識）我，但其實嗰啲唔係我嚟㗎嘛，嗰啲只不過係我盡量去演繹（出嚟）個角色。」她坦言近來自己開始拍YouTube影片，見到不少留言都表示「而家先睇到真正嘅你！」，直到近期因《好聲好戲》又再見到不少網民的支持而令她感動到流了幾次淚。

陳自瑤一度感觸落淚。（《東張西望》影片截圖）

陳自瑤其實希望可以再早一點受到觀眾的認同。（《東張西望》影片截圖）

陳自瑤近來開始拍YouTube影片，獲不少網民表示能見到真正的她。（Instagram：@chenchiyiu）

Yoyo雖然真正的她與劇集中的她形象差異甚大，劇中的她經常到極有女人味，而且打扮得花枝招展，但現實中的Yoyo卻懶於打扮：「其實我個人好casual，平時出街又唔係好化妝又唔係好貪靚嗰種人，你見我指甲油都唔搽，你諗下我係咩人！」

陳自瑤表示自己平時打扮很隨性，連指甲油亦沒有搽。（《東張西望》影片截圖）

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