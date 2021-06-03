韓藝瑟千字文否認嫩男友食軟飯呃已婚女：我不信沒親眼看到的傳聞

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-03 14:35

39歲韓國女星韓藝瑟上月高調認愛年輕10歲的圈外男友柳成宰，早前卻被前資深娛樂記者金龍浩（김용호）爆對方曾做過牛郎，雖然韓藝瑟極力否認，更怒斥對方作故仔，昨日（2日）連知名狗仔媒體Dispatch（D社）都出手，直指韓藝瑟嫩男友不但確實做過牛郎，更靠食軟飯詐騙過不少已婚女。

韓藝瑟以千字文保護男友。（topstarnews）

嫩男友被爆曾做牛郎呃已婚女食軟飯 Dispatch爆韓藝瑟早就知情？

韓藝瑟昨晚在Instagram寫千字文回應事件，表示自己知道男友以前曾於卡拉OK工作，不過卻不知道性招待場所與卡拉OK的分別：「這位朋友以前的職業是舞台劇演員，在卡拉OK工作過，雖然很多人會覺得性招待場所和卡拉OK是一樣的性質，但我認為全部開放的地方就是卡拉OK。」她又表示自己隨住年紀增長變得更想活在當下不隱藏自己的心意，在這時候遇上男友：「我幾年前與熟人一起在某個地方認識了現在的男朋友，並於去年9月感受到了愛意，而他就在去年9月辭職。職業無分貴賤，我對我的感情十分坦率，以上就是我男朋友的職業和相遇的過程。」

韓藝瑟坦言知道男友的過去，並表示職業無分貴賤。（IG/@han_ye_seul_）

韓藝瑟極力否認報道上對男友的指控，並表示自己不相信沒親眼看到的傳聞。（IG/@han_ye_seul_）

至於報道中所提及的被害人，韓藝瑟極力否認：「報道都不是事實，比起我沒有親眼看到過的傳聞，我更想相信我朋友的話。」 為了保護男友，韓藝瑟直言希望警方和檢方能查明真相，更不忘曬恩愛：「現在我和男朋友不知幸福到什麼時候，雖然未來無法保證，但很感謝現在的生活。最後我真的感到委屈又生氣，我本來只想通過訴訟解決，但在周邊人的指導下，反而希望把費用捐給有需要的機構。」她又表示之後會對散播虛假事實進行起訴和刪除惡意留言。

韓藝瑟坦言自己現時經濟能力比較好，因此將自己的林寶堅尼跑車借給男友駕駛。（Instagram：@han_ye_seul_）

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