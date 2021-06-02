嫩男友被爆曾做牛郎呃已婚女食軟飯　Dispatch爆韓藝瑟早就知情？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-02 21:15

15年前因拍劇集《茶煲阿四》聲名大噪的39歲韓國女星韓藝瑟，於上月高調認愛年輕10歲的圈外男友，後被前資深娛樂記者爆料指其男友曾做過牛郎，韓藝瑟霸氣反擊指爆料失實，卻又再被對方加碼踢爆是「Burning Sun夜店事件」中引發毒品爭議的H女演員。如今連曾經爆出多對明星情侶戀情的知名狗仔媒體Dispatch（D社）亦加入爆料戰團，直指韓藝瑟與其男友不但確實做過牛郎，更靠食軟飯詐騙過不少已婚女，消息一爆出就引起嘩然。

韓藝瑟近日捲入不少醜聞。（topstarnews）

韓藝瑟於15年前因拍劇集《茶煲阿四》而聲名大噪。（《茶煲阿四》劇照）

韓藝瑟與前資深娛記惹罵戰 被對方再爆料曾於Burning Sun吸毒

上月中韓藝瑟突然在Instagram公開男友正面照高調曬戀情後，韓國傳媒當時報道指韓藝瑟的男友柳成宰是音樂劇演員，不過卻被已退休資深娛樂記者金龍浩（김용호）踢爆他曾做過牛郎兼欺騙過不少女性，韓藝瑟當時在Instagram反擊對方作故仔惹罵戰，再遭對方加碼爆料韓藝瑟是三年前驚動全韓國的「Burning Sun夜店事件」中所引發毒品爭議的H女演員，引起極大迴響。韓藝瑟亦不甘示弱開直播反駁否認，更表示該記者與前經紀公司代表報復自己。

D社加入爆料戰團，直指韓藝瑟與其男友不但確實做過牛郎，更靠食軟飯詐騙過不少已婚女。（DISPATCH）

D社今日（2日）再對於韓藝瑟男友的真正身份作出爆料，報道指出一名與韓藝瑟親近的朋友A爆料指出韓藝瑟一早就知道其男友的過去，包括做過牛郎一事：「我以為韓藝瑟會一併公開男友的過去，說『我不介意男友的過去，我們相愛了，請支持我們』，我以為她會這樣說，反正遲早都會被爆出，畢竟如果到時要收拾殘局事情就會鬧得很大，所以我以為她會先說出來，誠實地、坦蕩地，才是韓藝瑟的風格。」然而，韓藝瑟卻連番對此否認，甚至表示爆料記者作故仔故意損害自己的聲譽，甚至要求對方與自己飲杯酒詳談。

韓藝瑟早前公開認愛年紀細10歲的圈外男友，更高調表示「我都叫他狗狗」、「我會好好地養他」。（Instagram：@han_ye_seul_）

報道又指出，柳成宰在店裏以「代價性關係」從女性身上賺錢，卻令不少受害女性均因此受到極大創傷，更表示不想再見到他。爆料者B女指讓他坐下來就要付巨款，而爆料者C女則表示柳成宰主要投靠的都是已婚或離婚女性，並透過包養得到不少金錢資助。然而，他與韓藝瑟於去年9月拍拖後就已經從店裏辭職，但據悉直到上個月還依然有人受害，更有人向D社表示韓藝瑟上傳男友的照片是對受害者帶來的第二次傷害。

韓藝瑟男友柳成宰。（IG/@han_ye_seul_）

另外，報道指韓藝瑟對於柳成宰的過去非常了解，據悉她與柳成宰於清潭洞一間非法營業的KTV認識，雖然該店登記為餐廳，但早已被取締為非法營業場所，因此店的招牌還被刻意換過。韓藝瑟戀愛後一直希望能為男友洗白，更要求過前經紀公司讓其男友以演員身份出道，但遭公司拒絕。如今再看回她與男友認愛當時所發的文，高調表示「我都叫他狗狗」、「我會好好地養他」，又再有另一番意思。

報道指出韓藝瑟與柳成宰於清潭洞一間非法營業的KTV上認識。（IG/@han_ye_seul_）

對此報道，韓藝瑟今日透過新簽約的經紀公司PARTNERS park強硬表示「該報道絕非事實，請節制對於演員生活的胡亂猜測」，否認一切指控。

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