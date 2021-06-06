調教你MIRROR︱姜濤大爆兄弟秘密　AL、Jer仲出手互打？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-06 21:04

ViuTV新節目《調教你MIRROR》即將播出，「鏡粉」們相信非常期待。MIRROR成員，除了Edan（呂爵安）因工作未能出席外，各人都有出席記者會，11子接受訪問時大爆在「調教營」的趣事。姜濤率先爆Jer（柳應廷）的「偶包」最大，他強調：「其實而家真係阿Jer，我喺呢個trip度真係，化妝、整頭乜都冇啊！」Jer反駁：「姜濤咪就係咁囉！淨係識話人咋嘛！」姜濤還擊：「佢真係好鍾意拖人落水，每次話佢，佢都會話『你都係咁』。」眾人起鬨，場面搞笑。

《調教你MIRROR》即將播出。（梁碧玲攝）

講起大家的素顏樣，Jer又有料爆：「Anson Lo每日起身，佢就會化全妝，攞住GoPro，跟住話『啱啱瞓醒啊』。」全場爆笑，但Anson Lo本人就強烈否認。Lokman（楊樂文）說：「因為我覺得呢個節目好似阿祖（梁祖堯）一開頭講，佢想我哋放低我哋以嚟儲落嘅一啲包袱同壓力，佢想幫我哋卸下，我覺得阿祖都講得啱嘅，可能呢個妝容可能令我哋多咗種包袱，或者係人與人之間多咗種隔膜，我覺得係真，所以呢啲畫面好珍貴囉！因為你哋唔係成日見到㗎嘛！」

Anson Lo（盧瀚霆）大爆向姜濤學習了小技巧，原來睡前貼雙眼皮膠紙，是最work的。（梁碧玲攝）

被問到這個「調教營」有沒有令MIRROR 12子之間解開一些心結，Lokman認同有，因為大家相處的時間多了，有更多時間聊天。Alton（王智德）覺得不是用心結來形容，只是大家多了時間在一起，他分享了一件趣事，就是有一晚他們一起踩單車，一向較內斂的Jeremy（李駿傑）也有出去，「佢可能平時比較少同我哋玩，但係我哋平時都好無聊，我哋喺度扮壞人，喺度欺負佢。」此時，Ian（陳卓賢）投訴：「Jeremy都可以合群少少嘅嗰下！」Lokman解釋原來當晚踩單車，他們一起影了一張好經典的相，但未必有機會給大家看，Ian說：「其實只不過係一張團隊照，其實大家影咗張相冇着上身衫，但係Jeremy堅持唔肯，跟住我哋不停同佢講，幾十年後你睇返呢張相，你一定後悔啊！」Jeremy說：「我從來冇後悔過我做呢個決定！」

Anson Kong（江𤒹生）表示在「調教營」中，有時拍完item，回到休息地方的時候，多了時間聊天，了解大家，令大家更團結。（梁碧玲攝）

節目的預告片中，有成員提及過隊員之間「競爭」等字眼，Anson Kong解畫說：「應該擔心點樣喺呢個現實世界度生存，因為嗰時花姐（經理人黃慧君）都同我哋講娛樂圈好複雜，好難行，嗰時我哋《全民造星》比賽只係一個小型娛樂圈嘅模式，其實入到嚟公司我哋12個存在住呢個模式，現實上一定有客戶鍾意呢個多啲，冇咗鍾意呢個多啲，但係大家都會明白，但大家都會擔心我個定位喺邊？我覺得大家擔心呢個問題。」提及在節目預告中，不少成員都有流下男兒淚，那誰哭得最多？Anson Kong就說︰「邊個最多唔知，但係我肯定一個人冇喊過，就係Edan啦！所以今日冇佢份！（個個都有喊？）有啊。」Lokman︰「因為阿祖嗰啲課程實在太犀利啦。（Jeremy︰好少喊嗰啲都喊晒。）」

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