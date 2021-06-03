囝囝女女730︱節目為延續《造星III》參賽者人氣　但可以做得更好

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-03 22:45

《囝囝女女730》是ViuTV為延續《全民造星III》參賽者的人氣而開的節目，節目以清談形式為主，由一班《造星III》參賽者，加上嘉賓，討論不同的話題，當中會有些演唱環節。現時節目已將近播出100集，聽上去的確為藝人們增加了曝光率和表演機會，不過節目一開頭都有人留意，但漸漸就討論度不足，在Facebook專頁相關節目片段的like數，對比起其他ViuTV的人氣綜藝，更是偏少。在近日公布於5月24日至5月30日一星期的收視報告中，《囝囝女女730》的平均收視只有0.9點，令人質疑節目的宣傳成效。

《囝囝女女730》旨在為《全民造星III》延續人氣。（IG@cheungyauyu）

《囝囝女女730》開宗明義以捧一班《全民造星III》參賽者為目的，在節目中較常出現的藝人有李炘頤（Alina）、張右雨（右雨）、陳澤言（CY）、陳葦璇和蘇楚欣（Sobi）等等。當中也不乏唱得之人，可是在節目中各人的發揮機會不多，大多時間都在清談為主，形式沒有新意，而講的主題也不夠話題性，例如講愛情和星座等，但全音樂節目又算不上，所以難以突圍而出，也浪費了一班藝人的本身的才能。所以，本來為一班參賽者延續人氣而開節目其實也沒有問題，只是節目形式比起其他ViuTV的綜藝，明顯遜色。在同一份的收視報告中，慘成全台第二低的收視的節目（第一低為周六和周日的《大鳴大放》，分別只有0.6和0.8點）。

節目會請來不同的歌手做嘉賓。（IG@chasec316）

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另外，觀眾很現實，只要主持和嘉賓不夠話題性，就連在app上看也不會，而距離《造星III》完結也有一段時間，同一班藝人又沒有人明顯跑出，善忘的觀眾未必會再繼續留意他們。本來製作組有間中找來MIRROR和ERROR的成員做嘉賓或主持，本應他們可以趁現在兩個組合人氣急升而讓他們多客串，可是除了早前193上節目講過潮流和古著外，對上一次有MIRROR成員已經是十多集前的Tiger和Alton。如果延長節目的壽命，真的應該在形式上改革，才能得到更多的關注。

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