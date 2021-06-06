姜濤為《Chill Club》音樂會「相信自己」解畫︰我承受能力差啲

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-07 21:32

ViuTV新節目《調教你MIRROR》即將播出，MIRROR有11位成員出席記者會（Edan呂爵安因工作未能出席），為節目造勢。早前姜濤在IG出po在IG出帖文及限時動態，寫下一句：「I’m tired of everything」，令一眾姜糖擔心不已。及後經理人花姐（黃慧君）在個人IG為他解畫，表示姜濤只是身體不適，休息幾天。事隔約10日，姜濤在IG「上水」，留言寫道︰「假期結束～沒事了，抱歉讓大家擔心了。」他接受《香港01》訪問時，回應有關事件。

姜濤表示是因為自己英文不好，其實他想表達的只是有點累。（梁碧玲攝）

「I’m tired of everything.」聽上去有點厭世的感覺，Lokman即笑言︰「佢不嬲都想退休。」姜濤就表示︰「因為我英文唔係咁好，本身我以為係攰咁解，跟住我上網Google一下，原來係解厭倦咁樣，有啲嚴重，又未到厭世嘅。」眾人就提議姜濤下次直接打中文算了，一個「攰」字就可以。他聞言也說︰「我下次會打返中文㗎啦！」

姜濤無預警放負「tired of everything」 Edan打氣：頂住啊錫啖你

姜濤在《Chill Club A New Stage》音樂會完結後，亦有出po。（IG截圖@keung_show）

Chill Club演唱會︱姜濤小休後復出跳唱：前一排就係唔夠相信自己

另外，ViuTV在周六（5日）舉行《Chill Club A New Stage》音樂會，姜濤是表演者之一，他在演唱前說：「今晚我嗰part嘅主題係『相信自己』，前一排可能就係唔夠相信自己，所以好多謝《Chill Club》喺我唞咗咁耐之後，有呢個公開活動。」台下「姜糖」紛紛大叫「我哋相信你呀」、「加油」。他亦在將片段放到IG，並寫道︰「謝謝大家，我回來了」。被問到音樂會這段說話的意思，他回應道︰「透過休息咗一排之後，沉澱咗一排，咁都覺得無謂再諗啲自己消化唔到嘅嘢，因為之前可能真係發生咗好多事情消化唔到，咁就keep住做返自己應該做嘅嘢就得。（太大壓力？）其實我哋個個都大壓力嘅，可能我承受能力差啲我自己覺得。（MIRROR眾人︰唔係啊，你好叻仔㗎啦！）」

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