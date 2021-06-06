大S離婚︱小S曾鬧汪小菲不理老婆極自私　1.5億物業點分配成焦點

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-06 22:29

台灣女星大S（徐熙媛）昨日（5日）宣布與內地富二代汪小菲正辦理離婚手續，結束十年的夫妻關係，然而汪小菲卻表示對此毫不知情，表示自己「被離婚」，至今兩人婚姻決裂的原因依然眾說紛紜。大S的親妹妹小S（徐熙娣）過去在節目中炮轟姐夫自私的一番言論，如今再度被翻出引起網民熱烈討論。

大S昨日（5日）宣布與內地富二代汪小菲正辦理離婚手續。（微博：@大S）

大S於六年前在台灣綜藝《康熙來了》擔任嘉賓時，談及自己生第一胎時的情況，鑑於汪小菲與小S過去探病時曾經壓到病人的靜脈注射管等意外，大S認為兩人均屬「危險人物」而只讓其中一人陪同自己入產房，結果汪小菲與小S卻因爭入產房而大吵一架，令大S非常無奈，她原本希望在妹妹陪同下生B，但汪小菲卻極不滿道：「不行！憑什麼她進去，我也要進去，我要第一眼看到我女兒！」

大S自爆小S曾經與汪小菲鬧交。（IG@asosbarbiedee）

大S勸告對方稱醫生才會是第一眼見到的人，但汪小菲依然不肯退讓：「除了醫生之外我要第一個看到她。」大S最終放棄，叫兩人自己談判好後進來產房，結果兩人在大S入產房前依然僵持不下，由大S的媽媽出面說服小S，才讓汪小菲入產房陪大S誕女。然而，在大S一生下女兒時，汪小菲就不顧老婆馬上拿出手機瘋狂為剛出世的女兒拍照，令大S捱着虛弱身子大聲怒轟叫他「出去！」

大S自爆在生B時趕汪小菲出產房。（《幸福三重奏》劇照）

小S在節目中表示自己想入產房只是因為想陪姐姐：「我是要握着你的手給你鼓勵，他只是想要看到嬰兒的第一眼，你看他多自私。我是為了你好，然後他只是要搶那個…」，又坦言不解汪小菲的行為：「第一眼有那麼重要嗎？最後一定會看到啊！」

大S和妹妹小S感情要好。（《我們是真正的朋友》劇照）

小S坦言想陪伴大S誕子，不明白汪小菲為何要搶在第一個看BB的舉動。（微博@小S）

大S和年輕五歲的汪小菲於2010年在安以軒的介紹之下認識，兩人於相識49日、拍拖20日、只見過三次面就決定閃婚。然而，因疫情緣故，大S和汪小菲經常分隔兩地，而兩人7歲的女兒和5歲的兒子現時都在台灣讀書，兩人離婚後小朋友的撫養權亦成為外界焦點之一。另外，兩人擁有兩間價值5億6千萬新台幣（約1億5千萬港元）的豪宅，其中一間大S目前所居住的台北信義區6000尺豪宅，當年由汪小菲買下，並登記在大S的名義之下 ，大S曾表示「因為小菲不是台灣籍，為了方便，就登記給我。」現時該豪宅市值4億7百萬新台幣（約1.12億元港幣）。

大S和汪小菲離婚後，一對仔囡的撫養權將成外界關注。（大S微博圖片）

大S的台北豪宅。（網上圖片）

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