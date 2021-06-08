Eric Kwok讚《聲夢傳奇》炎明熹姚焯菲才華橫溢：佢哋係食呢行飯

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-08 01:05

無綫（TVB）人氣綜藝節目《聲夢傳奇》鬥得如火如荼，其中參賽者炎明熹（Gigi）更是被視為冠軍大熱。導師Gin Lee（李幸倪）和評判Eric Kwok（郭偉亮）昨晚（7日）拍攝節目《尋找家香情》。談到最欣賞哪位參賽者，Eric Kwok稱讚Chantel（姚焯菲）和Gigi都才華洋溢。

《尋找家香情》由林溥來（Patrick sir）主持，嘉賓為Gin Lee和Eric Kwok。（劉智源 攝）

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「呢兩個大熱都係食呢行飯嘅。Gigi好有藝術家、歌手嗰種氣質，另外Chantel好適合呢行，無論唱歌、做戲、主持，佢完全唔似一個14歲嘅人，對住鏡頭講嘢嗰啲，係好多藝人學咗好年先做到，所以佢注定做呢行，呢兩個都突出。」他亦稱讚其他參賽者進步良多。

Eric Kwok稱讚（劉智源 攝）

Gin稱讚有幾位學員技術和心理質素較強，認為他們「會行得比較遠啲」。Eric和Gin都勸勉參賽者攞經驗為先，不要過於在意比賽勝負。

另外又有網民不滿評判淘汰他們心儀的參賽者，問Eric Kwok會否擔心網民負評，他表示不會，「冇緊張，始終係個比賽，始終都要完。」

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