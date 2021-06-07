聲夢傳奇｜炎明熹《沒有你還是愛你》點擊破百萬　網民上癮狂loop

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-07 18:31

無綫節目《聲夢傳奇》播出數集迴響甚大，節目中的學員更因而聲名大噪，其中最受網民關注的就有炎明熹（GiGi）以及姚焯菲（Chantel）兩位學員，除了外形突出，節目中的表演更十分有壓場感。

炎明熹演出一向有水準。（電視截圖）

日前播出的一集，姚焯菲唱出的《戀愛預告》一片，於YouTube上就已錄得近40萬點擊率，而三週前上架的炎明熹、衛蘭唱出《Million Reasons》亦已超過50萬點擊，最強勁的炎明熹演唱《沒有你還是愛你》的YT片，兩週時間內點擊率已衝破100萬大關。

《沒有你還是愛你》唔係咁易唱。（YouTube截圖）

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對於炎明熹的演出,也有不少網民給予好評，有人就留言道：「當大家話自己中咗GIGI毒時我都未覺 ，但當我去聽另一藝人唱呢首歌時，我聽咗一半就想走返來聽GIGI。」也有人說：「低音和厚聲部份超好聽有10幾年無聽廣東歌，Gigi居然令我想聽返廣東歌」還有網民大讚炎明熹：「真的非池中物，有自己境界！TVB終於挖到個實力派！」

14日100萬，好勁。（YouTube截圖）

對於獲大批網民厚愛，GiGi早前在IG感性留言，並承諾改善缺點：「我完全沒有想過可以取得如此的成績，實在令人鼓舞。但我知道自己仲有好多好多不足之處，包括呼吸聲、咬字等等…我會繼續加油努力學習同改善，希望不會辜負大家對我的期望、厚愛及支持！」

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