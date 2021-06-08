28歲IU豪花9千萬現金買新樓　超氣派內部裝修公開

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-08 15:30

根據韓國傳媒報道，近日IU以130億韓元（約9,000萬港元）購入位於江南區清潭洞的新豪宅，財力豐厚的她更是以現金一次付清。而IU新屋的內部亦隨之公開，擁高樓底及落地大窗等，相當氣派。

IU今年2月花9千萬現金買豪宅。（網上圖片）

有指IU於2月向江南區廳遞交以實際居住為目的的買樓申請書，打算購入仍在興建中的「ETERNO清潭」。由於該地區有交易限制，購買住宅不能做任何貸款，即代表IU以現金一次付清130億韓元，可見她財力相當驚人。「ETERNO清潭」由西班牙設計師設計，包含地下4層，樓高24層，共有29戶。現時銷售價高達每3.3平方米，索價約2億韓元（約139萬港元），兌換香港呎價約3.9萬港元。

「ETERNO清潭」位於漢江邊，環境相當好。（ETERNO）

「ETERNO清潭」未完成興建就登上韓國最高樓價榜的原因，在於大廈全部使用最高級的材料，同時設有完善的健身室等，就連司機都有專屬休息室。而單位樓底亦非常高，能通過屋內落地大窗欣賞漢江江景外，部分單位更有旋轉樓梯及高及天花的酒櫃等，豪華裝潢令網民大開眼界。

「ETERNO清潭」部分單位甚至有旋轉樓梯。（ETERNO）

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