除了TC Candler外,早前海外媒體SPECIAL AWARDS舉辦了「世界百大最美臉孔2021」(100 THE BEST FACE IN THE WORLD 2021)選舉,讓全世界粉絲投出心中的最美臉孔。本月5日公開的結果中,100位上榜明星中韓星足足佔了49人,頭10名更是由K-Pop偶像全數包辦!