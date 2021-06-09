李連杰細女Jada全美第一高中畢業　高顏值清純外貌勁出眾

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武打天王李連杰與利智的兩個女兒Jane及Jada不僅遺傳了媽媽優良基因，擁有高顏值與好身材外，亦是出了名的學霸。日前，小女兒Jada在IG曬出一系列的畢業照，身穿白色吊帶連衣裙清新甜美，在草坪上和同學們拍合影慶祝畢業，笑容十分燦爛。雖然照片中未見父母現身，但她的姐姐Jane亦有到場祝賀妹妹，二人親密合照，感情相當好。

Jada細細個已見慣大場面！（VCG）

Jada青春可人亦相當有音樂天份。（IG/ @_jadali_）

值得一提的是，除了姐姐Jane是哈佛大學的學生，Jada同樣不遜色，她就讀的高中Phillips Academy 是全美排名第一的私立寄宿高中，是美國前總統約翰甘迺迪、喬治布殊父子的高中母校。據知，利智一直努力培養女兒，安排她們比其他同齡人更早的接受學習教育，大女Jane在9個月的時候，老師就對她開始了各種各樣的教育，妹妹Jada比姐姐Jane更早，在六個月大的時候就開始了學習，難怪她們比同齡人優秀很多。

點撃下圖睇畢業照！

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