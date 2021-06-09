周揚青狠撇羅志祥一年傳新戀情　北京約會神秘子男　親密互動曝光

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-09 18:30

周揚青去年4月23日發出「毀滅式分手信」與羅志祥情斷，揭露男方劈腿「多人運動」、與旗下女藝人愷樂「有不正當男女關係」，震驚娛樂圈。時隔一年多後，對比「豬蝶」消失於螢光幕前，周揚青的事業運大開，不僅踏入演藝圈錄製綜藝節目，還自創美妝品牌，近日更被拍到與一位名車男舉止親密，疑似爆發新戀情，引起熱議。

近日，大陸媒體拍到周揚青與一男一女友人現身北京某商場，由於當時下著大雨，該名男子火速衝到車上拿傘，就為了保護周揚青不被雨淋，兩人共撐一把傘舉止相當親密，過程中男子也貼心呵護將周揚青送上自己的座駕，一台在當地要價800萬人民幣的勞斯萊斯豪車，而另一位沒有護花使者的女友人只能自行走上車。

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不僅如此，周揚青一上車就坐在副駕駛座，與名車男一邊抽菸一邊開心暢聊，還不時將頭靠在對方的身上，等到抽完菸一行人便駕車到影城看電影，下車時該男子依舊替女方貼心撐傘，兩人大方摟肩、依偎，對親密舉動絲毫不避諱，隨後一行人準備進場看電影，男方更火速接過周揚青手上拿著的礦泉水，不讓她身上承受任何一點重量，對她非常呵護。

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而周揚青被拍到與名車男舉止親密的畫面曝光後，也吸引許多網友熱議，紛紛直指她「戀愛ing」，留言表示「美女有人追很正常」、「如果是熱戀，那當然祝福」、「覺得男生行為很紳士」、「一定要幸福唷」。

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此外，周揚青8日才在Instagram發文，寫下「連紅綠燈都是愛你的形狀」，並曬出一系列站在特殊紅綠燈旁的美照，她更在照片中俏皮地擺出愛心姿勢，儘管對傳出熱戀消息沒有任何回應，但從日常生活照看來，整個人的狀態上洋溢著滿滿的幸福。

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