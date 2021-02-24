潮流合伙人｜歐陽娜娜擅進陳偉霆房被批無品　周揚青揭閨密真面目

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-24 09:00

內地網紅周揚青近期和歐陽娜娜一起參加內地綜藝節目《潮流合伙人》，隨著節目落幕，她近日就發文分享和大家的相處點滴，並曝光了歐陽娜娜私下的一面，她更大讚：「娜娜在我的心裡就是一個天使。」

周揚青表示歐陽娜娜是自己在錄節目前，唯一一個本來就認識的朋友，兩人也在朝夕相處後感情更加升溫。她表示：「可是也正是這個節目，讓我們從朋友變成了特別好的朋友。」她更認為歐陽娜娜就是一個天使，並透露對方每天不管再累，都還是認真為大家做飯，還曾專門為她做了蛋糕，更在她生病時一直掛念著她。

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周揚青更直言：「我有時候都會想，如果我是個男生該多好啊，那我一定要把娜娜娶回家！」她透露歐陽娜娜是照顧自己最多的人，「她會在我生病的時候幫我煮燕麥片，在我累的時候給我按摩，每天晚上問我濛濛妳明天想吃什麼，我說錯話的時候立刻幫我打圓場。」

事實上，歐陽娜娜在節目播出後掀起不少爭議，她因為擅自進到陳偉霆房間，完全沒有詢問就直接試穿對方鞋子和飾品，又因為自稱上節目帶太少衣服，只能跟其他人借穿，穿了陳偉霆、范丞丞等人的衣服，還有不顧陳偉霆反對，對著對方喊：「爸爸」，因此被砲轟沒禮貌。

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而周揚青也替歐陽娜娜抱不平：「我有時候看到彈幕罵她的，真的會比看到罵自己的還要生氣和難過，有一次忍不住了就問她需不需要我幫忙解釋一下，可是娜娜說，沒事的濛濛，罵一罵就過去了，你如果說了你也會被牽連。」她無奈表示：「不懂這麼好的姑娘為什麼會被罵，她只是跟我們每一個人都特別好，而大家也都真心地當她妹妹一樣地寵她和喜歡她。她是我們的團寵，不過也因為她值得。」

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