調教你MIRROR︱每集半個鐘到喉唔到肺　有位成員勁搶fo幫節目加分

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-09 22:45

ViuTV綜藝《調教你MIRROR》以真人騷形式為主打，由梁祖堯做導師，「調教」男團MIRROR，是兩個前作《Mirror Go》及《調教你男友》二合為一而成的節目。相信「鏡粉」一定會每晚11點「坐定定」追看，所以節目在網上有着極高討論度。

《調教你MIRROR》是近期大熱的電視節目。（電視截圖）

節目以近來人氣急升的MIRROR為主打，MIRROR早前的演唱會門票可謂一票難求，加上頻頻推新歌，現在播《調教你MIRROR》是可以「食住個勢」。而且節目極「粉絲向」，對粉絲來說，MIRROR就算只是站在鏡頭前說話，也一樣吸引。另外，節目頭兩集雖只講到他們入營，但就加插了一些有趣環節，例如沒收電話時，看看他們會給誰發訊息，又例如入房後，檢查他們其中一些人的行李，未至於「齋talk」，也有一些小活動，這是「抵讚」的。

點擊下圖看MIRROR素顏樣︰

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不過，節目首兩集就只剛好播到入營的「戲肉」，才是剛開始，而全個節目只有20集，所以難免令人有進度慢的感覺。此外，每集只有半小時，真的會令粉絲們感到「到喉唔到肺」，其實可以大膽點播45分鐘，甚至一小時也可以。

MIRROR早前出席節目記者會。（資料圖片）

梁祖堯做導師加上MIRROR這個組合頗有新鮮感，聞說之後會有不少洋蔥位，希望MIRROR真的可以拋開「偶包」，給觀眾看到有真實感的一面。節目播出到現在，當然大家會期待一些一向有喜感的成員發功，例如搞笑的Edan（呂爵安）和隨時突然嚇你一跳的姜濤，不過反而另一位成員Jer（柳應廷）平時給人感覺文靜，卻突然爆出另一面，會擔心有沒有化妝師隨行，又會無故在操場拿鬚刨在「原地剃鬚」，又send訊息給女朋友叫她記得吃止痛藥，搞笑又真實，成功令人留意到他，也期待他之後會有更「爆」的表現！

點擊圖輯睇《調教你MIRROR》預告＋成員相擁而泣的片段！

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（以下只計算MIRROR的派台歌中，有MV或lyric video的歌曲。）MIRROR的派台歌有20首的MV都在YouTube突破了100萬view數，點擊下圖逐格看︰（排名由低至高）