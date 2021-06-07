193疑為《睡到三點》平反　明言如不接受︰返去睇流行經典幾十年

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-07 16:46

近期人氣急升的組合ERROR成員193（郭嘉駿）早前推出新歌《睡到三點》，歌曲由Madboii作曲，並身兼編曲和監製，193則負責填詞。歌曲推出後有人喜歡，但都有人不喜歡歌曲用Auto-Tune。日前，193在IG story再次談及有關事件。他先是share了資深傳媒人兼填詞人方俊傑的專欄文章，周耀輝也有share該篇文評，193表示︰「多謝兩位填詞人」。

《睡到三點》大受粉絲歡迎。（《睡到三點》影片截圖）

後來，193再發story寫道︰「接受唔到新事物，接受唔到新派歌詞，接受唔到新曲風，接受唔到autotune嘅質感，其實大可以返去睇流行經典幾十年，橫掂我嘅target audience都唔係老土保守怪」，之後又再寫︰「順帶一提，其實睡到三點MV同串流平台版本係有些少分別，為咗配合返MV入面嘅意境，I will be alright呢句mixing上係唔同咗，不過藝術創作嘅嘢，明就明啦 #其實最藝術係MV嘅內容」，疑為自己的作品平反。

193後來又再post了一個story，寫道︰「最好笑係有啲人對號入座，又有啲人完全唔了解我就X噏，其實我由未出道已經係咁講嘢，一直有follow開我嘅人都應該知道，我冇諗過要因為呢啲『人生導師』而改變我嘅性格、言行舉止。唔鍾意嘅其實可以唔使留意我，花時間去留意一啲你哋認為值得嘅人仲好啦」。

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點擊圖輯睇193自人氣急升之後接過的廣告sss：

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