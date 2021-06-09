晚吹︱Amanda S.被激讚冇老過　有邊位千禧年代名模keep得仲好？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-09 00:00

ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》最新一集請來近年甚少在幕前亮相的名模Amanda S.做嘉賓，令觀眾大感驚喜。Amanda S.在節目中分享了保養身材的秘訣，她近年的飲食習慣是一星期會有兩天放肆吃東西，而其他日子吃得清淡，不吃早餐，一天只吃兩餐，而她表示自己很愛吃飯，但就少吃肉，多吃菜。聽上去，還是有得天獨厚天生吃不胖的感覺啊！

Amanda S.外表甜美，當年甚受觀眾歡迎。圖為她2007年出席活動時的照片。（視覺中國）

Amanda的廣東話雖然不太流利，但比起以往進步不少，網民大讚她講得好可愛，而且現年41歲的她外表keep得極好，網民紛紛留言表示︰「個樣仲好好喎，無老到咁」、「Amanda啲廣東話好咗好多~同埋一樣咁靚」。其實，千禧年代流行名模「踩過界」殺入電視、電影圈，所以觀眾對她們非常熟悉。十多年過去後，她們又變成怎樣呢？立即為大家update一下她們的近況！

點擊下圖逐格看︰

+ 33 + 33 + 33

同場加映︰中女唔易做︱盤點圈中9位黃金中女 徐子珊擁碩士學歷才貌雙全

中女唔易做︱盤點圈中9位黃金中女 徐子珊擁碩士學歷才貌雙全