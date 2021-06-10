謝金燕承認12年前秘密產子　IG Story幾乎有問必答：我沒結過婚！

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-10 19:18

台語歌后謝金燕2009年傳出未婚生子，之後只低調地透過簡訊承認此事，儘管多年來外界揣測聲浪不斷，但她至今仍封口不提兒子生父身分。對於感情世界極為低調的她，近來罕見公開感情現況，被問到「會想再婚嗎？」她本人也親自做出回應了！

謝金燕近期大多待在家中防疫，期間也不忘透過社群網站與粉絲互動，9號更透過IG限時動態的問答功能，開放網友提問。其中，被問到「如果結婚會離婚，姐姐會想再結婚嗎？」她先是反問一句「你呢？」接著，她也在底下補充說明，強調自己「沒結過婚」，因此不應該用「再」字。

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此外，謝金燕這次罕見一改神秘作風，幾乎是有問必答，就連面對外界最好奇的感情題目，她也沒有閃躲，被問到「有男友嗎？」她親自回答：「沒有。」

事實上，謝金燕2009年被爆未婚生子，傳出當時兒子已經12歲，當時她僅低調以簡訊回應：「謝謝大家給我對外宣告的機會，希望大家幫我一起保護他，因為有他而幸福，才有生活的動力。」此後再不接受任何媒體訪問，也始終未公開孩子生父。

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