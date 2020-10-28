謝金燕《Turn口罩》MV被判含裸露成份遭下架：藝術終敵不過演算法

台灣電音天后謝金燕推出新歌《Turn口罩》，卻疑似因為MV造型太前衛，一上架就遭YouTube移除。她在Instagram發文哀嚎「藝術終究敵不過演算法」，並上傳一張坐在輪椅上的照片，吊住鹽水打石膏，令部分粉絲看了緊張而擔憂，她連忙澄清：「那是造型！」

照片中，謝金燕穿著亮麗的宣傳服，坐在輪椅上吊鹽水擺出帥氣手勢，左腳小腿以下都打上了石膏，左手也用三角巾吊掛起來。有些粉絲驚問「發生什麼事」、「是真的還是假的受傷」、「早日康復」，令她哭笑不得：「姐沒有受傷啦……怎麼大家都祝我早日康復！那是造型……」緊急澄清誤會。

「電音女王」姐姐謝金燕作風一向大膽，按圖即睇今次出事MV的視覺概念圖：

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謝金燕從日前公布的演唱會主視覺海報到《Turn口罩》MV，都捧著一個裸露胸部的Model公仔，沒想到疑似因此被平台判定違規，在上架後一度被下架。她在個人Instagram哀嚎：

這是藝術作品！是創意！藝術終究敵不過演算法！本以為大衛雕像可以……人型台也行……

她嘗試重新Upload，崩潰表示「如果不行我就大哭」，所幸MV在晚間再次上架成功。

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