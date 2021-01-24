46歲謝金燕大曬六嚿腹肌猶如真人洗衫板：大概是我這輩子的巔峰！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-24 20:26

11年前憑《嗶嗶嗶》一曲走紅的46歲台灣女歌手謝金燕一向進行嚴格管理維持纖瘦身形，上周六（16日）她在台北小巨蛋舉行《謝金燕turn口罩世界巡迴演唱會》時，換上多套性感造型大曬好身材，昨晚（23日）她在Instagram上載一張露出六嚿腹肌的舞台照，令她自己本人見到亦不禁讚嘆：「這真的很難！」

謝金燕2010年以一首《嗶嗶嗶》為香港人所認識，當年打扮有陣陣台味。（影片截圖）

謝金燕上載一張穿上紅色短板上衣和超短牛仔褲的照片，露出超結實腹肌和一雙纖幼雙腿，並發文坦言這是自己最巔峰的身材：「這是洗衣板腹肌......大概是我這輩子的巔峰了吧！我覺得更像六塊麥克雞塊，但有兩塊在褲頭裡（裏）！姐還能比這更猛嗎，這真的很難！」

謝金燕本月16日於台北小巨蛋舉行《謝金燕turn口罩世界巡迴演唱會》。（Instagram：@jeanniehsieh___bbb）

謝金燕露出超結實腹肌，猶如洗衫板一樣！（Instagram：@jeanniehsieh___bbb）

謝金燕雖然已經46歲，但論外表和身材卻不輸一眾年輕女偶像，她曾表示為了紅得更長久，對自己的日常生活非常嚴格，除了每日練歌練舞之外，每日都堅持踩單車或踩飛輪，而且每餐都只食7、8成飽，才培養出好身材。

謝金燕除了每日練歌練舞之外，每日都堅持踩單車或踩飛輪，而且每餐都只食7、8成飽，才培養出好身材。（Instagram：@jeanniehsieh___bbb）

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